Președintele american Donald Trump amenință din nou să relanseze războiul pentru a aneantiza Republica islamică, relatează AFP.

Aceste noi ostilităţi sunt legate de controlul Strâmtorii Ormuz, închisă de către Iran pe timpul războiului lansat împotriva sa la 28 februarie de către Israel şi Statele Unite.

Strâmtoarea a fost redeschisă în virtutea protocolului acordului de la 17 iunie, însă Iranul a autorizat un singur culoar de traversare, de-a lungul coastelor sale, şi ameninţă să atace orice navă care nu se conformează.

Sâmbătă, aviaţia americană a vizat - zece ţinte -, inclusiv "infrastructuri iraniene de supraveghere militară, sisteme de comunicaţie, instalaţii de apărare aeriană, instalaţii de depozitare a dronelor şi mijloace de punere de mine", a anunţat pe X Comandamentul Central Militar al Statelor Unite (CENTCOM).

Aceste bombardamente au fost decise, potrivit CENTCOM, ca represalii la un atac iranian cu dronă al unui petrolier sub pavilionul Panama - M/T Kiku -, care transporta peste două milioane de barili de petrol brut prin strâmtoare.

Presa iraniană a anunţat mai multe explozii în regiunile Sirik şi Qeshm, în sudul Iranului. CENTCOM a postat pe X o scurtă înregistrare video pe care a prezentat-o ca fiind înregistrarea raidului.

Duminică, în zori, Gardienii Revoluţiei, armata ideologică a Iranului, au anunţat că au lansat represalii cu rachete şi drone către Kuwait şi Bahrain.

Gardienii "au distrus opt infrastructuri importante ale armatei americane în baza Ali al-Salem în Kuwait şi în baza Flotei a V-a, în Port Salman, în Bahrain", au anunţat ei într-un comunicat.

"Orice agresiune, indiferent de pretext, inclusiv împotriva unor ţinte nesemnificative (...) va primi o ripostă implacabilă", au ameninţat ei.

Armata Kuwaitului a confirmat că este pe cale să respingă "atacuri cu rachete şi drone ostile".

În Bahrain, sirene de alertă aeriană au răsunat în două rânduri în noaptea de sâmbătă spre duminică, iar autorităţile au cerut populaţiei să se pună la adăpost.

Statele Unite au desfăşurat deja, vineri, primele atacuri cunoscute împotriva Iranului de la semnarea la 17 iunie a unui protocol al unui acord între cele două ţări, care a instaurat o încetare a focului şi a deschis o perioadă de negocieri în vederea unei păci durabile.

Armata americană a anunţat că a acţionat, şi vineri, ca represalii la atacarea unui cargou cu o dronă în Strâmtoarea Ormuz.

Amenințări cu aneantizarea

Teheranul a denunţat "o încălcare flagrantă" a încetării focului şi a ripostat atacând ţinte americane la Golful Persic.

Gardienii au subliniat duminică, în comunicat, că "s-au luat dispoziţii pentru controlarea traficului în Strâmtoarea Ormuz al Republicii Islamice".

"De-acum, navele contraveniente vor fi tratate cu o fermitate sporită", au avertizat ei.

Joi, Gardienii au avertizat împotriva oricărei traversări a strâmtorii fără autorizarea lor şi au ameninţat navele care nu se supun - după ce Omanul, situat pe celălalt mal al strâmtorii, a anunţat altă rută.

Iranul a "încălcat ÎNCĂ O DATĂ acordul de încetarea focului!", a acuzat sâmbătă seara Donald Trump pe reţeaua sa Truth Social.

"Se poate ca într-o zi să nu mai dăm dovadă de raţiune şi să fim obligaţi să îndeplinim prin forţă militară misiunea pe care am început-o atât de bine. Dacă se întâmplă asta, Republica islamică Iran va înceta să existe!", a ameninţat el.

CENTCOM a anunţat că "traficul navelor comerciale în Strâmtoarea Ormuz continuă", în pofida noilor atacuri.

"Greșeală gravă"

Înaintea războiului, 20% din comerţul mondial de hidrocarburi tranzita Strâmtoarea Ormuz, largă de aproximativ 30 de kilometri, între Iran şi Peninsula Arabică.

Pe celălalt front al conflictului, liderul Hezbollahului proiranian a catalogat sâmbătă drept o "greşeală gravă" acordul-cadru în vederea unei "păci durabile" semnat vineri de către Liban cu Israelul.

Acest text "este umilitor, ruşinos şi reprezintă o abandonare a suveranităţii", a denunţat Naim Qassem, care a acuzat autorităţile libaneze de "legitimarea continuării ocupaţiei" israeliene.

Iar Israelul a desfăşurat noi atacuri în sudul Libanului, soldate cu un mort, potrivit Ministerului libanez al Sănătăţii.

Preşedintele libanez Joseph Aoun a discutat sâmbătă la telefon cu Donald Trump şi i-a spus că statul libanez "îşi asumă responsabilităţile" în punerea în aplicare a acordului.

Ministrul israelian al Apărării Israel Katz a anunţat un "sejur prelungit" al armatei în Liban, subliniind că acordul-cadru condiţionează o retragere israeliană de dezarmarea Hezbollahului proiranian.

Libanul a fost antrenat în conflict la începutul lui martie, când Hezbollahul a ţintit Israelul în susţinerea "naşului" său iranian, după ofensiva americano-israeliană la Teheran.