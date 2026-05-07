Conform surselor canalului, anunțul lui Trump privind lansarea „Proiectului Libertate” i-a luat prin surprindere pe aliații SUA din Golful Persic și a înfuriat autoritățile saudite.

Riadul a răspuns notificând SUA că nu va permite trupelor americane să folosească baza aeriană Prince Sultan sau să zboare prin spațiul aerian saudit în sprijinul operațiunii.

Discuția lui Trump cu prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, nu a reușit să rezolve problema, relatează NBC News.

După lansarea Proiectului Libertate, Trump a vorbit și cu liderii qatarezi și a fost în cele din urmă forțat să suspende operațiunea.

Ca parte a Proiectului Libertate, armata americană a început deja să desfășoare nave suplimentare în Golful Persic.

O sursă de la NBC News a explicat că, din cauza locației geografice, cooperarea cu partenerii regionali și utilizarea spațiului lor aerian sunt necesare în acest scop.

Un purtător de cuvânt al Casei Albe, răspunzând la o întrebare din partea reporterilor, a declarat că aliații regionali ai SUA au fost notificați în prealabil.

Pe 4 mai, Trump a anunțat că Statele Unite, în cadrul unei misiuni numite „Proiectul Libertate”, vor escorta navele blocate în Strâmtoarea Ormuz pentru a le ajuta să iasă în siguranță din acele ape.