Decizia ar fi fost luată după ce Arabia Saudită ar fi suspendat capacitatea forţelor armate americane de a utiliza bazele şi spaţiul său aerian, din cauza nemulţumirii regatului, a relatat postul de televiziune NBC, citat joi de EFE.

Decizia lui Trump de a suspenda planul de escortare a navelor, la doar trei zile după lansarea proiectului, este consecinţa reacţiei „furioase" a Riadului la decizia republicanului, potrivit a doi oficiali citaţi de NBC sub rezerva anonimatului.

Republicanul ar fi avut o convorbire telefonică cu prinţul moştenitor Mohammed bin Salaman bin Abdulaziz Al Saud, dar neprimind niciun răspuns pozitiv, a decis să suspende planul, care până atunci reuşise să escorteze doar un număr mic de nave comerciale prin strâmtoare.

Alţi aliaţi ai SUA din Golf nu ar fi fost informaţi decât după începerea operaţiunii, duminică după-amiază, aşa cum a fost cazul Qatarului, potrivit NBC.

Trump a dat asigurări că suspendarea planului s-a datorat unei solicitări din partea Pakistanului de a facilita o presupusă propunere de pace din partea Teheranului, care vizează încheierea războiului.

Trump anunţă discuţii cu Iranul

Miercuri, vorbind în Biroul Oval, Trump a declarat că există discuţii "foarte bune" cu Iranul şi că un acord este posibil în curând.

Cuvintele lui Trump coincid cu relatările site-ului Axios, care a transmis că Washingtonul aşteaptă un răspuns iranian în următoarele 48 de ore cu privire la mai multe puncte cheie ale unei propuneri de a conveni asupra unui sfârşit definitiv al conflictului şi de a stabili un cadru pentru negocieri mai ample privind programul nuclear al republicii islamice.

Potrivit oficialilor de la Casa Albă citaţi de site, acesta este momentul cel mai prielnic unui acord de la începutul războiului lansat de Statele Unite şi Israel pe 28 februarie, pe fondul unui armistiţiu pe termen nelimitat menit să permită desfăşurarea de negocieri, aflate anterior în impas.