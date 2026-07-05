Totuși, președintele american a fost acuzat de adversari că a politizat evenimentul aniversar al națiunii, iar numeroși artiști au boicotat evenimentul.

Pe de altă parte, și vremea extremă a umbrit festivitățile. Canicula a fost urmată de o furtună violentă.

Vremea le-a jucat feste americanilor de ziua natională. De-a lungul zilei, cei care si-au dorit să participe la festivitați s-au sufocat de căldură. Multe evenimente au fost anulate, iar sirenele ambulanțelor au sunat necontenit pentru cei copleșiți de arșiță.

Nathan Ellgren, The Associated Press: ”Cele 38 de grade Celsius din termometre ne fac să vorbim despre cea mai toridă zi de 4 iulie din istorie pentru Washington DC”.

Iar venirea serii n-a adus răcorirea mult-asteptată, ci o furtună violentă, care a impus evacuarea esplanadei National Mall.

Nathan Ellgren, the Associated Press: ”Anunțul privind siguranța publicului spune că vântul se va înteți și că o să plouă. Chiar acum sunt prins în toiul acestui episod de vreme extremă. Miile de oameni care au fost împinși către ieșiri de Garda Națională și forțele de poliție s-au adăpostit pe unde au putut și speră că se vor putea întoarce. Dar, deocamdată, lucrurile se înrăutățesc”.

”Eu unul nu am fost tratat prea corect”

După ce furtuna s-a domolit, Secret Service a fost nevoit să îi supună din nou controlului de securitate pe cei evacuaţi. În timp ce unii au aşteptat răbdători la cozi pentru a reintra, alţii au ales să plece. Până la urmă, Donald Trump a apărut la tribună la ora locală 23:15.

Donald Trump: ”Le-am spus că și dacă mă trezesc că vorbesc la 4 dimineața în fața unui singur ascultător, tot o să fiu aici. Am fost de neclintit. S-a estimat că erau aici 375.000 de oameni pe esplanadă, înainte să fie evacuați. S-au întors 150.000. Unul dintre isteții din echipa de organizare mi-a zis „Nu vă faceți griji, domnule, reprogramăm discursul pentru săptămâna viitoare”. I-am spus că săptămâna viitoare nu mai are niciun sens. Asta e ziua cea mare, 4 iulie, nu iulie nu știu cât...”.

Previzibil, Donald Trump s-a abătut de la discursurile tipic apolitice şi unificatoare, pe care foşti preşedinţi le-au ţinut la aniversaări naționale importante. A reiterat acuzațiile privind fraudarea alegerilor de către adversarii săi politici și a alocat o bucată semnificativă din discurs denunțării comunismului.

Donald Trump: ”Spre deosebire de o mare parte din restul lumii, în țara asta avem libertate de exprimare, libertate religioasă, egalitate în fața legii, chit că eu unul n-am fost tratat prea corect, dar nu o să intru acum în asta. Și mai avem și dreptul de a purta arme. Timp de aproape 6 ani, cât am fost președinte, am păzit cu strășnicie amendamentul al II-lea al Constituției (privind dreptul la arme - n.red.). După cum ne spune Declarația de Independență, cu toții suntem creați după chipul unui singur Dumnezeu Atotputernic, iar un comunist nu va spune niciodată asta, asta e sigur”.

”America s-a întors și vrem să-i păstrăm măreția”

Pentru unii comentatori, limbajul lui Trump a evocat prigoana din anii '50, când presupuşii comunişti erau persecutaţi şi trecuţi pe lista neagră, fiind excluşi de la locurile de muncă din toată America, de la Washington până la Hollywood.

Donald Trump: ”Comunismul este un eșec și așa va rămâne. Soldații noștri n-au luptat împotriva comunismului în toată lumea ca să ne trezim acum că amenințarea își ridică din nou capul hâd aici, în America. Nu vom permite asta. Vrem să retezăm amenințarea pe loc, ca pe un cancer”.

De asemenea, Donald Trump s-a folosit de ocazie pentru a mobiliza sprijinul în favoarea Partidului Republican în perspectiva alegerilor cruciale de la jumătatea mandatului.

Donald Trump: ”America s-a întors și vrem să-i păstrăm măreția și vom face asta aprobând Actul Save America, ceea ce înseamnă că toți votanții trebuie să-și arate cardul de identitate. Toți alegătorii trebuie să dovedească un mizilic numit ...cetățenie. Și nu se vor mai accepta voturi prin corespondență, decât pentru cei bolnavi ori pentru militari. Nu se va mai trișa la alegeri, e foarte simplu”.

Discursul a fost urmat de un spectaculos foc de artificii care a durat 40 de minute. Focuri de artificii au fost organizate în mai toate marile orașe americane.

La New York, spectacolul pirotehnic a declanșat un incendiu pe faimosul pod care leagă Manhattan de Brooklyn. Flăcările s-au extins rapid și au provocat un nor de fum.