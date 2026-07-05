Donald Trump și-a trecut în declarația de avere proiectul Trump Tower din Cluj-Napoca. 927 de pagini de bunăstare | DOCUMENT

Donald Trump și-a trecut în declarația oficială de avere proiectul Trump Tower din Cluj-Napoca, pe care compania sa de dezvoltare imobiliară urmează să-l ridice în orașul transilvănean. Trump are o avere totală estimată la 6,5 miliarde de dolari.

Donald Trump și-a trecut în declarația oficială de avere pentru anul 2026 proiectul Trump Tower, pe care compania sa, The Trump Organisation, urmează să-l ridice în orașul transilvănean, scrie publicația maghiară Mandiner, care preia ziarul online clujean Media9. Declarația de avere de 927 de pagini a fost depusă la Oficiul de Etică Guvernamentală al SUA, acesta fiind primul document oficial în care președintele american Donald Trump își prezintă proiectul aflat în derulare în România, la Cluj-Napoca. Documentul arată că The Trump Organization deține pentru Cluj două acorduri: unul de licențiere și unul de management hotelier, derulate prin companiile americane DT Marks Cluj LLC și DT Cluj Hotel Manager LLC. Partenerul local este SDC Imobiliare SRL, companie din Cluj care dezvoltă proiectele sub brandul Trump în România. Știrile ProTV vă prezintă în exclusivitate documentul integral depus de Donald Trump la Oficiul de Etică Guvernamentală al Statelor Unite al Americii. Citește și Familia lui Trump provoacă haos în Albania. Mii de manifestanţi la Tirana se opun proiectului unui complex hotelier. FOTO

Raportul depus de Trump precizează că, la acest moment, este imposibil de determinat valoarea veniturilor pe care i le vor aduce proiectul din Cluj-Napoca. Publicația clujeană și cea maghiară susțin că investiția derulată de Trump în Cluj este una dintre cele mai ambițioase dezvoltări imobiliare anunțate în ultimii ani.

Proiectul urmează a fi edificat pe Dealul Borzaș, cu acces din strada Moș Ion Roată, pe terenul unde era propus în trecut ansamblul Transylvania Smart City. În această primăvară, prima etapă a proiectului a primit avizul de oportunitate din partea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism. Valoarea proiectului derulat de Donald Trump, evaluată la 500 de milioane de dolari Turnul cu 30 de etaje care va purta brandul Trump nu face parte din această primă etapă. După ce va fi construit, blocul președintelui american Donald Trump va fi cea mai înaltă cclădire din Cluj-Napoca.

Trump Tower din Cluj-Napoca - sursa foto: Media9 Planurile prezentate până acum prevăd realizarea unui cartier rezidențial de mari dimensiuni, al cărui element central va fi un turn de aproximativ 30 de etaje. Clădirea ar urma să includă hotel, apartamente premium, spații comerciale, restaurante și facilități de wellness. Valoarea totală estimată a investiției a fost prezentată anterior la peste 500 de milioane de dolari, explică sursele citate.

Turnul Trump din Cluj-Napoca nu este însă singurul proiect imobiliar derulat de președintele SUA în România, deși este primul care apare oficial în documentele liderului de la Casa Albă. Va exista un Trump Tower și în București În iulie 2025, The Trump Organization și dezvoltatorul imobiliar de lux SDC Imobiliare au anunțat lansarea Trump Tower Bucharest. ”Această inițiativă marchează debutul oficial al brandului Trump în România și reafirmă angajamentul The Trump Organization față de strategia de extindere globală a portofoliului său de proiecte rezidențiale de lux, hoteliere și de golf, în conformitate cu strategia sa de creștere internațională”, arătau cele două societăți. Trump Tower Bucharest va fi dezvoltat în inima capitalei României, ”una dintre cele mai vibrante și dinamice piețe emergente din Europa”, aducând în regiune reședințe premium sub brandul Trump. ”Împreună, The Trump Organization și SDC Imobiliare își propun să stabilească un nou standard de excelență în peisajul urban al Bucureștiului și să extindă prezența brandului Trump în alte orașe cheie din România”, susțin oficialii proiectului. Publicația franceză Le Monde scria pe 1 iulie că averea totală a lui Donald Trump a crescut de la 2,3 miliarde de dolari în 2024, până la 6,5 miliarde de dolari în 2026. Cea mai mare parte a veniturilor sale vin acum din criptomonede, o afacere pe care a dezvoltat-o pe baza informațiilor, prerogativelor și politicilor pe care le-a aprobat el însuși, în calitate de președinte al Statelor Unite ale Americii. Numai în 2025, Donald Trump a câștigat mai mult de 1,4 miliarde de dolari din criptomonede, indică declarația sa oficială de avere, consultată și de BBC. Trump a câștigat 2,3 miliarde de dolari din criptomonede, prin politicile promovate ca președinte al SUA La rândul său, Reuters a estimat recent că familia Trump a câştigat cel puţin 2,3 miliarde de dolari din proiecte legate de criptomonede de când Trump s-a întors la Casa Albă în 2025. La preluarea mandatului, Trump a început să pună în aplicare politici şi iniţiative pe care industria le-a considerat benefice, de la implementarea unor reguli federale pentru monedele stabile până la reducerea supravegherii asupra industriei de către Departamentul de Justiţie al SUA şi Comisia pentru Valori Mobiliare şi Burse (SEC), precizează și News. Evident, Donald Trump a negat orice conflict de interese. Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly, a transmis într-un comunicat: "Nici preşedintele, nici familia sa nu s-au implicat vreodată - şi nu se vor implica niciodată - în conflicte de interese. Preşedintele Trump a făcut cu mândrie din Statele Unite capitala mondială a criptomonedelor prin măsuri executive".

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