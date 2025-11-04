Doliu la Phenian. A murit fostul lider ceremonial al Coreei de Nord, figură-cheie a regimului condus de Kim Jong-un

Kim Yong Nam, fostul șef ceremonial al Coreei de Nord, considerat unul dintre cei mai loiali colaboratori ai dinastiei Kim și figură marcantă a regimului comunist timp de decenii, a murit la vârsta de 97 de ani.

Kim Yong Nam a fost unul dintre cei mai loiali birocrați nord-coreeni față de dinastia Kim și a ocupat funcția de șef ceremonial al statului timp de două decenii, notează CNN.

Presa din Coreea de Nord notează că Kim Jong-un a vizitat marți sicriul lui Kim Yong Nam pentru a-și exprima condoleanțele sincere pentru moartea acestuia. Agenția a precizat că funeraliile lui Kim Yong Nam vor avea loc joi.

Kim Yong Nam nu are nicio legătură de rudenie cu Kim Jong Un, a treia generație a familiei sale care conduce Coreea de Nord. Kim Jong Un, nepotul fondatorului statului Kim Il Sung, a preluat puterea după moartea tatălui său, Kim Jong Il, în 2011, în cadrul celui de-al doilea transfer ereditar de putere din istoria țării.

Cine a fost Kim Yong Nam

Kim Yong Nam a ocupat funcția de președinte al Adunării Populare Supreme din 1998 până în aprilie 2019. Această funcție este cea de șef nominal al statului Coreea de Nord, deși puterea reală era deținută de familia Kim, care a condus Coreea de Nord de la fondarea sa oficială în 1948.

În februarie 2018, el a călătorit în Coreea de Sud împreună cu sora lui Kim Jong-un, Kim Yo Jong, pentru a participa la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Pyeongchang, în contextul în care Phenianul căuta să îmbunătățească relațiile cu Seulul și Washingtonul după ani de tensiuni crescute în Peninsula Coreeană.

Călătoria l-a făcut pe Kim Yong Nam cel mai înalt oficial nord-coreean care a vizitat Coreea de Sud de când Kim Jong Un a trimis un ofițer militar de rang înalt să participe la ceremonia de închidere a Jocurilor Asiatice din 2014 de la Incheon, Coreea de Sud.

Cariera lui Kim Yong Nam a fost exemplul perfect al unui birocrat nord-coreean de succes. S-a alăturat Partidului Muncitorilor aflat la putere la scurt timp după Războiul din Coreea din 1950-1953 și a supraviețuit marilor epurări politice din anii 1970. A fost numit în puternicul Birou Politic în 1978 și a ocupat funcția de ministru de externe timp de 15 ani, începând din 1983. În timpul mandatului său, Zidul Berlinului a căzut și Uniunea Sovietică s-a dezintegrat, lăsând Coreea de Nord izolată.

Observatorii Coreei de Nord spun, de asemenea, că Kim Yong Nam avea experiență în diplomația țărilor din lumea a treia. El participa frecvent la reuniunile țărilor care se consideră independente de marile blocuri de putere, inclusiv la summitul Mișcării Nealinate din 2012, desfășurat în Iran.

Cei care l-au cunoscut pe Kim Yong Nam îl descriu ca fiind o persoană blândă, dar fermă în opiniile sale.

