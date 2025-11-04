Doliu la Phenian. A murit fostul lider ceremonial al Coreei de Nord, figură-cheie a regimului condus de Kim Jong-un

Stiri externe
04-11-2025 | 07:49
Kim Jong-un
Getty

Kim Yong Nam, fostul șef ceremonial al Coreei de Nord, considerat unul dintre cei mai loiali colaboratori ai dinastiei Kim și figură marcantă a regimului comunist timp de decenii, a murit la vârsta de 97 de ani.

 

autor
Adrian Popovici

Kim Yong Nam a fost unul dintre cei mai loiali birocrați nord-coreeni față de dinastia Kim și a ocupat funcția de șef ceremonial al statului timp de două decenii, notează CNN.

Presa din Coreea de Nord notează că Kim Jong-un a vizitat marți sicriul lui Kim Yong Nam pentru a-și exprima condoleanțele sincere pentru moartea acestuia. Agenția a precizat că funeraliile lui Kim Yong Nam vor avea loc joi.

Kim Yong Nam nu are nicio legătură de rudenie cu Kim Jong Un, a treia generație a familiei sale care conduce Coreea de Nord. Kim Jong Un, nepotul fondatorului statului Kim Il Sung, a preluat puterea după moartea tatălui său, Kim Jong Il, în 2011, în cadrul celui de-al doilea transfer ereditar de putere din istoria țării.

Cine a fost Kim Yong Nam

Kim Yong Nam a ocupat funcția de președinte al Adunării Populare Supreme din 1998 până în aprilie 2019. Această funcție este cea de șef nominal al statului Coreea de Nord, deși puterea reală era deținută de familia Kim, care a condus Coreea de Nord de la fondarea sa oficială în 1948.

Citește și
Intrevedere Donald Trum-Kim Jong-un - 6
Donald Trump, turneu în Asia. Se va întâlni cu președintele Chinei, dar vrea să se vadă și cu Kim Jong Un: ”Mi-ar plăcea”

În februarie 2018, el a călătorit în Coreea de Sud împreună cu sora lui Kim Jong-un, Kim Yo Jong, pentru a participa la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Pyeongchang, în contextul în care Phenianul căuta să îmbunătățească relațiile cu Seulul și Washingtonul după ani de tensiuni crescute în Peninsula Coreeană.

Călătoria l-a făcut pe Kim Yong Nam cel mai înalt oficial nord-coreean care a vizitat Coreea de Sud de când Kim Jong Un a trimis un ofițer militar de rang înalt să participe la ceremonia de închidere a Jocurilor Asiatice din 2014 de la Incheon, Coreea de Sud.

Cariera lui Kim Yong Nam a fost exemplul perfect al unui birocrat nord-coreean de succes. S-a alăturat Partidului Muncitorilor aflat la putere la scurt timp după Războiul din Coreea din 1950-1953 și a supraviețuit marilor epurări politice din anii 1970. A fost numit în puternicul Birou Politic în 1978 și a ocupat funcția de ministru de externe timp de 15 ani, începând din 1983. În timpul mandatului său, Zidul Berlinului a căzut și Uniunea Sovietică s-a dezintegrat, lăsând Coreea de Nord izolată.

Observatorii Coreei de Nord spun, de asemenea, că Kim Yong Nam avea experiență în diplomația țărilor din lumea a treia. El participa frecvent la reuniunile țărilor care se consideră independente de marile blocuri de putere, inclusiv la summitul Mișcării Nealinate din 2012, desfășurat în Iran.

Cei care l-au cunoscut pe Kim Yong Nam îl descriu ca fiind o persoană blândă, dar fermă în opiniile sale.

30 de ani de PRO TV. 1998 - anul în care s-a prăbușit Bancorex și echipa națională strălucea la Mondialul din Franța

Sursa: CNN

Etichete: coreea de nord, kim jong-un,

Dată publicare: 04-11-2025 07:49

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Tragedie în Serbia: un antrenor din prima ligă a murit după ce i s-a făcut rău în timpul meciului
NEWS ALERT Tragedie în Serbia: un antrenor din prima ligă a murit după ce i s-a făcut rău în timpul meciului
Citește și...
Noul premier al Japoniei vrea să se întâlnească cu liderul nord-coreean Kim Jong Un. De ce ar fi un summit fără precedent
Stiri externe
Noul premier al Japoniei vrea să se întâlnească cu liderul nord-coreean Kim Jong Un. De ce ar fi un summit fără precedent

Noul prim-ministru al Japoniei, Sanae Takaichi, a declarat că doreşte să organizeze un summit cu liderul nord-coreean Kim Jong Un - ceva ce niciun lider japonez nu a mai făcut de peste 20 de ani, relatează CNN.

Donald Trump, turneu în Asia. Se va întâlni cu președintele Chinei, dar vrea să se vadă și cu Kim Jong Un: ”Mi-ar plăcea”
Stiri externe
Donald Trump, turneu în Asia. Se va întâlni cu președintele Chinei, dar vrea să se vadă și cu Kim Jong Un: ”Mi-ar plăcea”

Președintele american Donald Trump a pornit într-un turneu în Asia. El se va întâlni cu președintele Chinei, dar și-a exprimat dorința de a-l întâlni și pe dictatorul nord-coreean Kim Jong Un.

Donald Trump își începe turneul în Asia. Ce spune despre o posibilă întâlnire cu Kim Jong Un: „Mi-ar plăcea”
Stiri externe
Donald Trump își începe turneul în Asia. Ce spune despre o posibilă întâlnire cu Kim Jong Un: „Mi-ar plăcea”

Președintele american Donald Trump a început un turneu semnificativ în Asia, care include o întâlnire cu omologul său chinez Xi Jinping, având implicații majore pentru economia globală, potrivit AFP.

Recomandări
Unul dintre muncitorii români prinși sub dărâmăturile turnului medieval din Roma a murit peste noapte în spital
Stiri externe
Unul dintre muncitorii români prinși sub dărâmăturile turnului medieval din Roma a murit peste noapte în spital

Muncitorul român, prins sub dărămăturile unui turn medieval care s-a prăbușit în centrul Romei, a murit azi-noapte la spital.

30 de ani de PRO TV. 1998 - anul în care s-a prăbușit Bancorex și echipa națională strălucea la Mondialul din Franța
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 1998 - anul în care s-a prăbușit Bancorex și echipa națională strălucea la Mondialul din Franța

Continuăm incursiunea noastră în trecut și ajungem în 1998 – un an al contrastelor. Țara se scutură de iluzii și se lovește de crize. 

Parlamentarii nu se decid cu câți aleși va avea mai puțin următorul legislativ. Un deputat sau senator ne costă 132.000 €/an
Stiri Politice
Parlamentarii nu se decid cu câți aleși va avea mai puțin următorul legislativ. Un deputat sau senator ne costă 132.000 €/an

Doar 300 de parlamentari sau mai degrabă 400? Coaliția are o nouă dilemă, după ce luni, la Senat, a fost adoptat tacit proiectul de lege al USR care vrea un Parlament mai suplu. Practic, ar urma să dispară 131 de deputați și 33 de senatori.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 03 Noiembrie 2025

48:51

Alt Text!
La Măruță
3 Noiembrie 2025

01:30:49

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
iBani
iBani - 03 Noiembrie 2025

13:21

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Atenție, cade patrimoniul!

42:31

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28