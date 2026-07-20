Plecați în vacanță în Florida, înaintea unei croaziere, au ajuns la spital, după ce femeia a acuzat dureri puternice de abdomen.

Medicii le-au dat însă o veste uluitoare: femeia era însărcinată și intrase deja în travaliu, deși ea spunea că nu a avut niciun simptom care să-i dea de bănuit că va deveni mamă.

Câteva ore mai târziu, l-a adus pe lume pe Sebastian, un băiețel perfect sănătos.

Cazul este considerat o sarcină criptică, un fenomen rar, în care femeia află că este însărcinată abia în momentul nașterii.