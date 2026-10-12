Aceștia au lipit pachetele cu lingouri de partea inferioară a cărucioarelor pentru bagaje, mizând pe faptul că alți călători le vor transporta fără să știe ce ascund, scrie The Indian Express.

Cei doi au fost prinși în urma unei operațiuni de supraveghere desfășurate de Direcția de Informații privind Veniturile (DRI), care primise informații despre posibila activitate de contrabandă. Aurul, materialele utilizate pentru ascunderea acestuia și cărucioarele implicate au fost confiscate.

Cum funcționa planul contrabandiștilor

Potrivit autorităților indiene, cei doi pasageri au fost observați în timp ce lipeau pachetele cu aur sub cărucioarele pentru bagaje, după care se îndepărtau de acestea.

„În timpul operațiunii de supraveghere, s-a observat că pasagerii lipeau pachete care conțineau aur de partea inferioară a cărucioarelor pentru bagaje, după care se îndepărtau de acestea”, a transmis DRI într-un comunicat.

Planul era ca alți pasageri, fără să cunoască existența aurului ascuns, să folosească respectivele cărucioare pentru a-și transporta bagajele în afara zonei aeroportuare supuse controlului vamal. Contrabandiștii ar fi urmat apoi cărucioarele, cu intenția de a recupera pachetele după ce acestea ar fi trecut de punctele de control.

„Aceasta este o metodă nouă și neobișnuită de operare, pe care am descoperit-o. Ea permite evitarea transportării directe a aurului de contrabandă prin punctele de control vamal”, au declarat surse din cadrul DRI.

12 lingouri de aur, în valoare de 167.000 de euro

În urma verificărilor, autoritățile au descoperit 12 lingouri de aur, ascunse în două pachete. Metalul prețios avea o puritate de 999,9, echivalentă cu 24 de karate, și o greutate totală de 1.200,40 de grame.

„Aurul recuperat avea o puritate de 999,9 (24 de karate) și cântărea 1.200,40 de grame, valoarea acestuia fiind estimată la 1.78.88.360 de rupii”, a precizat instituția.

Suma comunicată de autorități echivalează cu aproximativ 17,89 milioane de rupii indiene (aproximativ 167.000 de euro).

Cei doi pasageri au fost arestați, însă autoritățile nu le-au făcut publice identitățile. Ancheta continuă pentru a stabili dacă aceștia fac parte dintr-o rețea mai amplă de contrabandă cu aur.

Potrivit DRI, cei doi au fost observați în timp ce urmăreau deplasarea cărucioarelor folosite de pasageri care nu știau că transportă aur ascuns. Anchetatorii suspectează că intenția lor era să recupereze pachetele după ce cărucioarele ar fi ieșit din zona de control vamal.