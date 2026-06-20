Cuplul american care va reînnoi jurămintele de nuntă pe 17 iulie, la Villa del Balbianello, a donat suma integral Primăriei Tremezzina. Administrația locală a decis ulterior să aprobe o derogare de la regulamentul care limitează la cinci numărul spectacolelor pirotehnice până în 2026, scrie quicomo.it.

O parte din sumă va fi investită de autoritățile locale în reamenajarea parcului public din apropierea proprietății Fondul Italian pentru Mediu (FAI).

Zona necesită lucrări de întreținere, refacerea spațiilor verzi și înlocuirea mobilierului urban, după ce un castan de mari dimensiuni s-a prăbușit în noaptea de 12 iunie, în apropierea intrării în vilă.

Evenimentul pirotehnic va avea loc pe luciul apei Lacului Como, într-o zonă de domeniu public aflată în fața Vilei del Balbianello.