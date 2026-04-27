Mașina condusă de soțul ei a intrat pe contrasens, unde s-a izbit de un alt vehicul care circula regulamentar. Autoturismul celor doi s-a răsturnat pe câmp, iar fata a rămas blocată în caroseria distrusă.

Nenorocirea s-a produs duminică, pe centura ocolitoare a orasului Drobeta Turnu Severin. La un moment dat, șoferul în vârsta de 25 de ani, care era în mașină cu soția sa de 19 ani, a intrat pe contrasens, unde s-a izbit de un vehicul care circula regulamentar. Bărbatul de la volan spune că nu a avut cum să evite impactul.

Șofer: Într-o secundă m-am trezit cu el în față. A zis că i-a sărit ceva în față, mai în spate. Mașina e făcută praf – e praf, eu sunt bine.

Autoturismul condus de tânărul de 25 de ani s-a răsturnat pe câmp. Soția sa a rămas blocată în caroseria distrusă și a fost nevoie de intervenția pompierilor.

Marian Moșneanu, purtător de cuvânt ISU Mehedinți: Au început imediat manevrele de extragere. Aceasta a fost extrasă inconștientă și predată echipajului SAJ.

Cei doi se căsătoriseră la începutul anului. Șoferul care s-ar face vinovat de accident a ajuns la spital. El este anchetat de polițiști pentru ucidere și vătămare corporală din culpă. Traficul a fost blocat mai bine de două ore.