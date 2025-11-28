Gărzi de 12 ore, testate în spitalele de urgență, după ce tot mai mulți medici au făcut infarct sau AVC din cauza epuizării

Ministerul Sănătății vrea să testeze în mai multe spitale de urgență un program de gărzi de 12 ore, după ce mai mulți doctori s-au plâns de epuizare.

Unii au suferit un infarct un AVC ori și-au pierdut viața. Măsura ar putea face sistemul sanitar mai atractiv pentru tinerii medici, care în ultimii ani au evitat specialitățile cu multe gărzi.

Medic: „Sunt săptămâni și cu trei gărzi la rând, că nu avem de ales, că nu avem personal. Nu-mi vine să plec și să las pacienții așteptând”.

Din cauza epuizării, medicul Abou Osama a suferit un infarct chiar în timpul unei gărzi, adică 24 de ore petrecute la spital. Are 62 de ani și conduce secția de pediatrie din Spitalul Municipal Oltenița. Povestește că sunt perioade în care, pentru că nu are personal suficient, ajunge să facă mai mult de 10 gărzi pe lună.

Dr. Abou Saad Osama, șeful secției de pediatrie de la Spitalul Oltenița: „Suntem doar doi doctori pediatri, mai avem doi colaboratori pentru gărzi, ne ocupăm de o secție destul de mare cu 30 de paturi, un vad foarte mare de pacienți”.

Reporter: „Câte gărzi faceți pe lună?”

Dr. Abou Saad Osama: „Multe…”

Reporter: „Șapte-opt?”

Dr. Abou Saad Osama: „Mai multe”.

Un alt medic, tot dintr-o unitate sanitară din provincie, este acum intubat la Spitalul Floreasca. Are 67 de ani și a făcut AVC după două gărzi, cu o singură zi liberă între ele.

Medici epuizați în spitale

Corespondent Știrile ProTV: „Conform legislației în vigoare, după gardă, medicul beneficiază de repaus 24 de ore. Însă tot legislația spune că acest lucru nu se aplică în cazul spitalelor cu deficit de personal. Și cum din multe unități sanitare lipsesc specialiștii, cei care sunt trebuie să rămână multe ore și după ce termină garda”.

Conf. dr. Ștefan Busnatu, medic primar cardiolog Bagdasar-Arseni: „Internezi pacienți în perioada gărzii, intră sub observația ta o mare parte dintre ei și după ce ai terminat garda trebuie să stabilești cum vor fi gestionați pentru următoarea perioadă. Îngrijirea lor nu intră în standby pentru că pleacă medicul acasă, poți să ajungi și până la 36 de ore când ai cazuri complexe”.

Ministrul Sănătății spune că în curând vor fi organizate trei tipuri de gărzi: de monitorizare, la domiciliu și garda de urgență. Alexandru Rogobete vorbește și despre un proiect pilot în care în mai multe spitale de urgență se vor face gărzi de 12 ore.

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății: „Este o opțiune pe care eu o susțin pentru că am văzut astfel de modele în alte țări europene. Garda de 12 ore se întâmplă acum în unitățile de primiri urgențe, deci nu ar fi un fenomen nou pentru România, ideea este cum adaptăm legislația și cum extindem astfel încât să fie posibile și pentru alte secții”.

Regândirea sistemului de gărzi ar putea atrage în spitalele publice medicii tineri, care în ultimii ani, tocmai din cauza programului încărcat, s-au îndreptat către specialități ce pot fi practicate în cabinete sau clinici private unde nu trebuie asigurată permanența.

