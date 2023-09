Dispută între miliardari. De ce s-a supărat Elon Musk pe Bill Gates. Reacția șefului Microsoft

Walter Isaacson, un scriitor care a petrecut trei ani urmărindu-l pe CEO-ul Tesla, a declarat că la începutul anului 2022, Gates vorbea cu Musk despre filantropie, după ce i-a propus acestuia să doneze pentru refugiați, educația americană, găsirea unui leac pentru SIDA, eradicarea țânțarilor și semințe rezistente la schimbările climatice.

Isaacson a detaliat întâlnirea dintre Gates și Musk în viitoarea sa biografie, „Elon Musk”. Cartea urmează să fie publicată pe 12 septembrie. CNBC a publicat, duminică, un extras din biografie, scrie Business Insider.

După discuția inițială, când Gates l-a contactat din nou pe Musk în aprilie prin SMS, Musk a ripostat: „Îmi pare rău. Nu pot lua în serios filantropia dumneavoastră privind clima, când ați vândut acțiuni în lipsă împotriva Tesla, compania care face cel mai mult pentru a rezolva schimbările climatice”.

A vinde în lipsă o acțiune înseamnă că un investitor pariază pe scăderea valorii acesteia.

Vorbind despre acest incident cu Isaacson, Gates i-a spus scriitorului că i-a cerut scuze chiar și lui Musk.

„Odată ce a auzit că am vândut acțiunile în lipsă, a fost foarte rău cu mine, dar este foarte rău cu atât de mulți oameni, așa că nu poți să o iei prea personal”, i-a spus Gates lui Isaacson.

Gates i-a mai spus lui Isaacson că decizia sa a fost o mișcare de afaceri, deoarece a anticipat că oferta de vehicule electrice va depăși în curând cererea, ceea ce va duce la o scădere a prețului.

Textul integral al schimbului de mesaje dintre Musk și Gates - pe care Isaacson l-a relatat în biografie - a fost difuzat pentru prima dată online în aprilie 2022. Musk a confirmat autenticitatea acestuia pe Twitter.

So apparently Bill Gates hit up @elonmusk to discuss “philanthropy on climate change” but Elon asked if he still had a half billion dollar short position on $TSLA.

Bill said he hasn’t closed it out, so Elon told him to get lost. No idea if this is true lol pic.twitter.com/iuHkDG3bAd