„Din păcate, astăzi, alte plaje europene sunt luate cu asalt de alte ideologii periculoase”, a declarat Hegseth.

„Plaje din Spania, Italia, Grecia şi Bulgaria. Sosesc bărci şi oameni. Când vor face capitalele europene ceva în privinţa acestei invazii?”, a spus el.

Migraţia a devenit o temă politică majoră în întreaga Europă, partidele care susţin politici dure privind imigraţia înregistrând creşteri semnificative în sondaje, notează BBC.

Vorbind în Franţa, Hegseth a afirmat că, în anii care au trecut de la Ziua Z, unele capitale europene au devenit prea „obişnuite” cu libertăţile câştigate cu greu, uitând că „libertatea nu este gratuită”.

„Bărbaţii care au luptat şi au murit aici au redat libertatea Europei”, a spus Hegseth. „Această libertate trebuie apărată de generaţia actuală de lideri şi militari, altfel ceea ce au luptat ei să obţină va fi fost doar temporar”, a adăugat oficialul american.

Declaraţiile lui Hegseth reprezintă o nouă critică la adresa politicii europene privind migraţia din partea unor membri de rang înalt ai administraţiei Trump.

Vineri, vicepreşedintele american JD Vance a pus moartea studentului britanic Henry Nowak, în vârstă de 18 ani, înjunghiat mortal la Southampton de Vickrum Digwa, pe seama „invaziei masive de migranţi” şi a afirmat că „singurul răspuns” este „indignarea justificată”.

Downing Street a reacţionat criticând „persoanele care încearcă să interfereze cu democraţia noastră”, adăugând că familia Nowak „a spus că nu doreşte ca moartea lui să fie folosită pentru a crea şi mai multe diviziuni”.

Autorităţile britanice au confirmat că Digwa s-a născut în Regatul Unit.

Şi preşedintele american Donald Trump a criticat politica europeană privind imigraţia, afirmând anul trecut la ONU că statele europene „se duc de râpă” din cauza „migraţiei necontrolate”.

Ca răspuns, premierul britanic Keir Starmer a declarat că afirmaţiile lui Trump „nu sunt corecte”, recunoscând totodată „provocarea” reprezentată de combaterea migraţiei ilegale, în special a traversărilor Canalului Mânecii cu ambarcaţiuni mici.

Numărul sosirilor pe mare în Europa continentală a atins un vârf în 2015, când ONU a raportat că peste un milion de persoane au traversat Marea Mediterană. În perioada aprilie 2025 - martie 2026, Regatul Unit, Grecia, Italia, Spania şi Cipru au înregistrat împreună 169.341 de sosiri pe mare. Traversările către Regatul Unit au reprezentat aproximativ 23% din total.

Între 1 ianuarie şi 3 iunie 2026, un total de 9.142 de persoane au traversat Canalul Mânecii cu ambarcaţiuni mici din Franţa către Regatul Unit. Acest număr a fost cu 38% mai mic decât în aceeaşi perioadă a anului precedent.