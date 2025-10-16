Diplomat austriac urmărit penal pentru divulgarea formulei agentului Noviciok și a informațiilor despre otrăvirea lui Skripal

Parchetul austriac a lansat urmăriri împotriva unui diplomat, Johannes Peterlik, suspectat de faptul că a divulgat documente confidenţiale legate de agentul neurotoxic Noviciok şi de otrăvirea fostului dublu agent rus Serghei Skripal, în Regatul Unit.

Aceste urmăriri împotriva diplomatului Johannes Peterlik au fost lansate ”cu privire la infracţiunea de abuz de putere şi delictul încălcării secretului funcţiei”, preciziează într-un comnicat, joi, parchetul.

Justiţia austriacă îl acuză pe funţcionar de faptul că a ”cerut în 2018 raportul clasificat care conţinea formula (agentului) neurotoxic Noviciok”, de concepţie sovietică, potrivit parchetului.

Raportul conţinea de asemenea informaţii despre otrăvirea fostului dublu agent rus Serghei Skripal, în martie 2018, la originea căreia Regatul Unit acuză Rusia că se află.

La acea dată, Peterlik era secretarul general al Ministerului austriac de Externe, condus la acea vreme de către Karin Kneissl din partea Partidului Libertăţii (FPÖ, extremă dreapta)

CINCI ANI

El este suspectat de faptul că i-a arătat dosarul unui fost agent secret austriac - Egisto Ott -, acuzat de spionaj în favoarea Rusiei.

Autorităţile austriece au primit acest dosar de la Organizaţia Interzicerii Armamentului Chimic (OIAC), cu sediul la Haga, în Olanda.

Diplomatul autriac riscă până la cinci ani de închisoare, în cazul în care este găsit vinovat.

La acea vreme el era ambasador în Indonezia. El a fost supendat în 2021, în urma deschiderii unei anchete împotriva sa.

Iniţial, ancheta a fost lansată în cadrul răsunătorului scandal de fraudă din Germania Wirecard.

Austriacul Jan Marsalek, însărcinat cu operaţiunile acestei societăţi, a vrut să-şi impresioneze contactele comerciale exhibând fişiete OIAC, a căror origine austriacă a fost dovedită cu ajutorul unui cod de bare.

Jan Marsalek a fugit, de atunci, în Rusia, unde a devebit un agent al Kremlinului, potrivit unei anchete internaţionale de presă publicată în 2025.

Scandaluri murdăresc de mai mulţi ani, în state membre NATO, reputaţia Austriei - un stat neutru, membru al Uniunii Europene (UE) dar nu şi al NATO.

Viena este prezentată cu regularitate drept un cuib de spioni ruşi, din cauza prezenţei unor orgazanizaţii internaţionale pe teritoriul austriac şi a unui cadru legislatov lax.

La sfârşitul lui august, parchetul anunţa depunerea unei plângeri împotriva lui Egisto Ott, pe care-l acuză de spionaj în favoarea Rusiei.

