Despăgubiri de mii de lire sterline ar putea primi migranții ilegali veniți cu bărcile în Marea Britanie

10-09-2025 | 09:12
Migranții veniți cu bărcile în UK ar putea primi despăgubiri de mii de lire sterline din partea guvernului pentru condițiile de detenție.

Mihai Niculescu

Aproximativ 194 de persoane au depus plângeri pentru detenție ilegală și încălcarea Convenției europene a drepturilor omului la centrul de detenție pentru migranți Manston, situat lângă Dover, arată publicația „The Sun”.

În 2022, centrul era supraaglomerat, fiind afectat de epidemii de difterie și scabie.

Un bărbat irakian în vârstă de 31 de ani, pe nume Hussein Haseeb Ahmed, a murit după ce a contractat difteria.

Din punct de vedere legal, Ministerul de Interne are dreptul să rețină migranții acolo timp de 24 de ore înainte de a-i transfera în alte locuri de cazare.

Mii de oameni au dormit în corturi și pe bucăți de carton murdare din cauza lipsei de spațiu.

Șase firme de avocatură reprezintă cele 194 de persoane care solicită despăgubiri pentru detenție ilegală și încălcări ale Convenției europene a drepturilor omului.

Despăgubirea uzuală este de 500 de lire sterline pentru fiecare 24 de ore în care o persoană este reținută ilegal.

La începutul acestui an, Ministerul de Interne a anunțat o anchetă. Un purtător de cuvânt al Ministerului de Interne a declarat: „Ar fi nepotrivit să facem comentarii în timp ce ancheta privind evenimentele de la Manston din perioada iunie-noiembrie 2022 și orice litigiu conex sunt în curs de desfășurare”.

Aceasta în contextul în care miniștrii iau în considerare cazarea migranților în baze militare dezafectate. Baza RAF Scampton, obiectiv istoric cunoscut sub numele de „Dambusters”, ar putea fi deschis ca centru de cazare pentru solicitanții de azil, chiar dacă planurile de conversie a acestuia au fost anterior abandonate.

Aproximativ 50 de milioane de lire sterline din banii contribuabililor au fost cheltuite pentru transformarea bazei, dar planul a fost abandonat de Partidul Laburist, deoarece nu a fost considerat rentabil.

Unul dintre cele mai mari hoteluri pentru migranți din Marea Britanie a fost temporar eliberat de solicitanții de azil.

Ministrul Forțelor Armate, Luke Pollard, a declarat că Ministerul Apărării revizuiește în prezent toate locațiile abandonate anterior de Ministerul de Interne.

Sursa: The Sun

Dată publicare: 10-09-2025 09:06

