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Anunțul publicat de agenția oficială de presă din Iran, potrivit The Guardian, vine la scurt timp după ce președintele Donald Trump a afirmat - într-o postare pe Truth Social - că Israelul și Iranul „doresc să încheie un armistițiu imediat” și că „negocierile finale de pace” sunt în curs, fără a oferi detalii suplimentare.

El a precizat că blocada americană asupra porturilor iraniene – instituită pentru a contracara închiderea efectivă a strâmtorii Hormuz de către Iran – va rămâne în vigoare până la încheierea unui acord final. „Lucrurile ar trebui să avanseze rapid”, a adăugat Trump.

Într-o postare anterioară pe Truth Social, Trump a afirmat că Israelul și Iranul trebuie să înceteze imediat „atacurile”.

În weekend, Iranul și Israelul au reluat ostilitățile

Duminică, Teheranul a lansat trei valuri de rachete înspre orașele israeliene. Proiectilele au fost interceptate fără a face victime. La rândul său, armata israeliană a atacat ținte militare și din sectorul industrial și energetic din Iran.

Teheranul a anunțat că va continua atacurile toată săptămâna, drept răspuns la acțiunile militare israeliene împotriva Hezbollah.

Sirenele au răsunat luni dimineață în orașele israeliene din centrul și sudul țării. Corespondentul CNN la Ierusalim realiza o transmisiune în direct chiar în momentul în care sistemele antiaeriene au interceptat rachetele iraniene.

Oren Liebermann, corespondent CNN: ”Puteți auzi cum răsună sirenele la Ierusalim. Vom vedea, e posibil să fiu nevoit să mă îndrept spre un adăpost... Cred că am auzit interceptarea unei rachete chiar când s-au declanșat sirenele care au sunat multă vreme. Doar ce s-au oprit... Am auzit bubuituri puternice după două interceptări. ”

Pasagerii unui avion care doar ce aterizase pe aeroportul din Tel Aviv au fost avertizați prin telefon să caute adăpost. Autoritățile israeliene au anunțat că limitează întrunirile publice și au închis școlile în toată țara.

Brig. Gen. Effie Defrin, purtător de cuvânt al armatei israeliene: ”Suntem pregătiți pentru posibilitatea unor noi atacuri îndreptate împotriva noastră. Sistemele noastre de apărare sunt excelente, însă nu oferă protecție completă. Continuați să acționați responsabil și cu calm.”

Iranul a lansat duminică seară atacuri asupra regiunilor din nordul Israelului. Au fost primele acțiuni de acest fel de la începutul lui aprilie, când a fost convenit un armistițiu între Statele Unite, aliații săi, și Teheran. Un prezentator a citit la televiziunea iraniană un comunicat al Gărzii Revoluției Islamice, în care era specificat că atacul este o ripostă la operațiunile militare israeliene împotriva Hezbollah din Liban. Și a avertizat: ”Operațiunea din această seară a fost un avertisment. Dacă asemenea acte de agresiune vor fi repetate, răspunsurile vor fi mai ample și vor viza toate țintele americane și sioniste din întreaga regiune.”

La rândul său, Israelul a bombardat mai multe ținte din centrul și vestul Iranului, însă nu aglomerări urbane.

Fred Pleitgen, Teheran, Iran: ”Presa de stat iraniană, dar și Gardienii Revoluției, spun că, aparent, regiunile din jurul Teheranului - capitala iraniană unde mă aflu și eu - precum și Isfahan și Tabriz au fost lovite. Acestea sunt, într-adevăr, regiuni care găzduiesc în mod tradițional unele instalații militar-industriale ale Iranului. În acest moment, însă, nu este clar exact ce ținte au fost lovite.”

Potrivit presei israeliene, au fost vizate rampe de lansare pentru rachete sol‑sol, fabrici de arme și muniție, sisteme de apărare antiaeriană și instalații radar, dar și una dintre cele mai mari uzine petrochimice din Iran.

Premierul israelian ar fi nesocotit pe această cale o solicitare directă, primită telefonic din partea președintelui Donald Trump. Potrivit Financial Times, Trump ar fi declarat: „Netanyahu nu are de ales. Eu iau deciziile, nu el.” Președintele american i-ar fi cerut premierului israelian să ignore atacurile iraniene, să nu escaladeze și să dea întâietate negocierilor de pace. Publicația Axios a scris că armata americană nu a participat la operațiunea lansată de israelieni împotriva Iranului.

Pe de altă parte, rebelii Houthi din Yemen, aliați ai Iranului, au lansat la rândul lor înspre Israel o rachetă, care a fost interceptată și au anunțat că vor ataca orice ambarcațiuni israeliene care trec prin Marea Roșie.