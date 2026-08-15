Într-un discurs susţinut sâmbătă, cu ocazia aniversării eliberării Coreei de sub dominaţia colonială japoneză, Lee a afirmat că cele două Corei trebuie să se aşeze la masa negocierilor şi să creeze mecanisme care să împiedice izbucnirea unui nou conflict, scrie News.ro.

Războiul Coreean din 1950-1953 s-a încheiat printr-un armistiţiu, nu printr-un tratat de pace, ceea ce înseamnă că, din punct de vedere formal, conflictul nu a fost încheiat printr-un acord de pace.

Lee a cerut negocieri între Coreea de Nord şi celelalte părţi implicate pentru depăşirea acestei situaţii şi a afirmat că discuţiile ar putea aborda inclusiv măsuri eficiente pentru limitarea capacităţilor nucleare ale Phenianului.

Preşedintele sud-coreean a promis că Seulul va lua măsuri susţinute pentru reducerea tensiunilor şi va construi mai multe niveluri de protecţie împotriva unei eventuale escaladări militare.

Relaţiile dintre cele două Corei rămân îngheţate

Iniţiativa vine însă într-un moment în care relaţiile dintre Seul şi Phenian sunt în continuare extrem de tensionate. Liderul nord-coreean Kim Jong Un a abandonat politica de reunificare, a desemnat Coreea de Sud drept statul cel mai ostil şi a ordonat întărirea apărării la frontieră.

Phenianul a respins până acum ofertele de dialog ale lui Lee şi a criticat atât planurile Coreei de Sud privind submarinele cu propulsie nucleară, cât şi exerciţiile militare comune desfăşurate de Seul şi Washington, pe care le consideră provocări.

În discursul său, Lee a abordat şi relaţiile cu Japonia, afirmând că cele două ţări trebuie să confrunte problemele trecutului, dar să păstreze deschisă perspectiva viitorului. El şi-a exprimat speranţa într-o nouă perioadă de 60 de ani de pace şi prosperitate alături de Japonia, pe care a descris-o drept ”un vecin apropiat”.