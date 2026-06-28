Ele caută cu ce să se îmbrace în acest refugiu improvizat, care serveşte drept cămin celor care au pierdut totul.

Cutremurele de magnitudinea 7,2 şi 7,5 care au avut loc miercuri, în mai puţin de un minut, au ucis aproximativ 1.430 de oameni, potrivit unui bilanţ în continuare provizoriu, care creşte neîncetat.

Peste 50.000 de persoane sunt date dispărute în tregedia care a devastat mai ales La Guaira, un stat de coastă vecin cu capitala Caracas, în nordul ţării.

”O a doua șansă la viață”

”Este ca şi cum Dumnezeu ţi-ar da o a doua şansă la viaţă”, declară Yosey Escalona în acest refugiu.

Clădiri făcute un morman de ruine, ambulanţe într-un du-te-vino neîncetat, motociclete care transportă material de salvare şi de căutare disperată a personaleor îngropate şi a cadavrelor sub beton - acesta este tabloul care se conturează în La Guaira.

Sute de sinistraţi au găsit în Stadionul polivalent José María Vargas un spaţiu sub cerul liber şi cu structuri solide pentru a se adăposti de cele peste 300 de replici înregistrate după cutemurele violente de miercuri, la ora locală 18.04 (joi, 1.04, ora României).

Escalona povesteşte că a trebuit să-şi părăsească caza pentru că ”structura este în întregime fisurată, este de nelocuit. Zidurile s-au desprins de piloni”.

În instalaţiile sportive au fost instalate corturi uriaşe. Fiecare dintre ele adăposteşte grupuri de până la 50 de persoane. Ele depozitează acolo produse de igienă personală, apă în bidoane de plastic şi hrană.

Locuitorii se organizează pentru a desemna responsabili însărcinaţi să distribuie proviziile şi să menţină ordinea înăuntrul refugiului.

”Întrajutorare100%”

”Aici există loc şi este primită toată lumea. Aici noi suntem pregătiţi 100% să ne ajutăm unii pe alţii, pentru că este o perioadă foarte grea”, declară Escalona, care coordonează 46 de persoane venite din diverse regiuni, care trăiesc acum sub acest acoperiş de pânză. ”Îi mulţumim lui Dumnezeu”.

Intrarea este blocată de motociclete parcate, iar o mulţime de oameni vin şi pleacă cu braţele încărcate de ajutoare pentru sinistraţi. Ei transportă saci mari, valize, saltele.

Acest loc este de asemenea centru de colectare şi distribuire a unor produse de primă necesitate. În pofida tristeţii, este loc de suficient entuziasm pentru a veni în ajutor victimelor.

”Solidaritatea care domneşte în acest moment este impresionantă”, subliniază Carlos Marcano, un docher care şi-a pierdut şi el casa, într-un cartier popular, lângă litoral.

Cea mai mare a pagubelor se înregistrează în La Guaira, un stat de coastă cu peste 400.000 de locuitori. Preşedinta interimară Delcy Rodríguez a declarat zona ”sinistrată” şi ”militarizată pentr a-i garanta securitatea”.

”Unde să mă duc acum?”

Ajutorul curge din toate regiunile ţării în susţinerea centrelor de primire şi centrelor de sănătate, mulţumită trimierii de produse de primă necesitate şi hrană.

Pedro Colmenares a adus împreună cu colegii săi 500 de pâini şi băuturi pentru a le distribui refugiaţilor din stadionul Vargas.

Cozi uriaşe de aşteptare se formează pentru a primi hrană. ”Tot poporul este unit. Între noi, ne îmbrăţişăm într-un elan de fraternitate, pentru ca lumea să vadă că venezuelenii se iubesc şi se suţin reciproc în cele mai grele momente”, vrea el să creadă.

Contuzii, bandaje, haine pline de praf. Urmele tragediei sunt vizibile pe pielea sinistraţilor.

Corturile adăpostesc, de asemene,a răniţi şi pacienţi traumatizaţi. Spitalul de periferie Pariata a primit numeroşi răniţi, Un infirmier a declarat AFP că peste 400 de răniţi au fost primiţi în primele 48 de ore.

Acest centru de sănătate îi trimite către refugiu, pentru că nu aunde să ducă altundeva. ”Pe măsură ce pacienţii ies din spital, se pune altă problemă (...). Ei nu au unde să se ducă, pentru că şi-au pierdut casele. Au pierdut totul”, trage un semnal de alarmă chirurga Geralldyne Franco.