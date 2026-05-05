„Începând cu data de astăzi nu voi mai activa în grupul PSD, ci voi activa ca parlamentar independent”, a spus Stoiciu, de la tribuna Senatului.

Marţea trecută, senatoarea Victoria Stoiciu îşi anunţa demisia din Partidul Social Democrat.

„Decizia vine ca un pas firesc, după ce ieri am refuzat să semnez moţiunea de cenzură, marcând momentul în care viziunea mea şi direcţia actuală a partidului au intrat pe contrasens total. Consider că este nevoie de un cordon sanitar absolut care să menţină forţele extremiste în izolare politică totală. Orice încălcare a acestui principiu nu reprezintă doar o eroare tactică, ci o normalizare a fascismului. Pas cu pas, până când monstrul va fi prea mare ca să îl răpunem. Istoria este cel mai bun profesor”, scria Stoiciu, pe Facebook, la acea dată.

Ea adăuga că ascensiunea fascismului în perioada interbelică nu s-a produs subit, a fost rezultatul unor concesii repetate făcute de forţele democratice, care au sacrificat viitorul pentru calcule politice mici şi raţiuni de moment.

„De ce credeţi că social-democraţii germani păstrează cu sfinţenie acest cordon sanitar în raport cu extremiştii lor? Pentru că se uită înapoi în istorie. Şi nu vor să o repete. Nu pot şi nu voi gira niciodată normalizarea fascismului. Este o linie roşie peste care nu se poate trece. Le mulţumesc colegilor social-democraţi care m-au susţinut în iniţiativele legislative de până acum pentru buna colaborare. Din păcate, drumurile noastre se despart aici, nu pot face parte dintr-un proiect care sacrifică valorile democratice fundamentale pe altarul unor interese politice de etapă”, susţinea ea.