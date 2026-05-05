Vehiculele pentru transportul mărfurilor au înregistrat un declin de 1,4%, arată datele publicate marți de Institutul Național de Statistică (INS).

Autoturismele noi au reprezentat 23,3% din totalul înmatriculărilor, cu 2,7 puncte procentuale mai puțin față de trimestrul I 2025. Scăderea la categoria autoturisme a fost de 10%.

Segmentele în creștere

Nu toate categoriile au scăzut. Înmatriculările de mopede și motociclete au crescut cu 23,4%, iar cele de autobuze și microbuze cu 2,5%. La vehiculele pentru transportul mărfurilor, autotractoarele au avansat cu 7,5%, iar remorcile și semiremorcile cu 2,6%. Autocamioanele au scăzut însă cu 7,2%.

Față de ultimele trei luni ale anului trecut, înmatriculările au scăzut și mai abrupt: cu 18,4% la vehiculele pentru pasageri și cu 7,6% la cele pentru mărfuri.

Parcul auto, dominat de normele vechi

La sfârșitul trimestrului I 2026, doar 5,5% din stocul de autobuze și microbuze erau electrice. Vehiculele conforme cu normele Euro 4, Euro 5 sau Euro 6 reprezentau 66,7% din parcul înmatriculat, în timp ce 9,5% erau Non-Euro.

Pentru autoturisme, cea mai mare pondere o dețineau vehiculele Euro 4 (31,9%). La autocamioane, norma Euro 3 era dominantă (25,9%), iar la autotractoare, Euro 6 (48,9%). Mopedele și motocicletele aveau cea mai mare rată de vehicule Non-Euro (21,3%).