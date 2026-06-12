Julia Anja Valentina şi Estephania Lorena Marie, fiicele lui Jasmin Rittner, au venit pe lume în data de 27 mai, au anunţat reprezentanţii spitalului din Furth, un oraş din sudul Germaniei, prin intermediul unui mesaj publicat pe Instagram.

"O dată este ceva special. De două ori este extraordinar. De trei ori la rând este ceva greu de crezut", au adăugat reprezentanţii spitalului.

Jasmin Rittner şi soţul ei, Andreas, au devenit părinţii gemenilor Daniel şi Emilio în vara anului 2023 şi ai gemenelor Simone şi Anastasia în anul următor.

Cel de-al treilea set de gemeni nu a reprezentat însă o surpriză pentru Andreas. "Nu m-am gândit deloc că doar un singur copil va veni pe lume", a declarat el pentru DPA în timpul sarcinii soţiei sale.

Medicul Anja Forster a tratat-o pe Jasmin Rittner pe durata tuturor celor trei sarcini. Una dintre fetiţele născute la sfârşitul lunii mai a primit prenumele ei.

Anja Forster a spus că al treilea set consecutiv de gemeni reprezintă un fapt extraordinar, cu atât mai mult cu cât acest cuplu nu a folosit tratamente de fertilitate. "Este doar o coincidenţă", a adăugat ea.

Jasmin Rittner a dezvăluit că şi-a dorit dintotdeauna să aibă mulţi copii. "Este cu siguranţă un sentiment plăcut", a adăugat soţul ei, Andreas.