Ceilalți trei au murit împușcați într-o rulotă la zeci de kilometri distanță. Aceste circumstanţe ciudate l-au determinat pe un procuror să compare cazurile cu serialul poliţist "Twin Peaks" din anii 1990.

Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional.

Persistă, de asemenea, întrebări legate de persoana care a alertat pentru prima dată autoritățile cu privire la cele întâmplate la cabana din Petrohan. Există indicii că această persoană ar fi avut legături cu ONG-ul în cauză, însă se așteaptă în continuare răspunsuri din partea autorităților.

Este vorba despre ONG-ul care găzduia tineri în tabere de vacanță și împotriva căruia ar fi fost depusă o plângere pentru abuzuri sexuale. Din organizație făceau parte unele dintre victime, inclusiv cei trei bărbați găsiți decedați în cabana din Petrohan. Ei se aflau în apropierea armelor personale, pe care le dețineau legal. Expertiza criminalistică a arătat că împușcăturile au fost trase de la mică distanță.

Ritual de purificare

Autopsiile au mai scos la iveală și că stomacurile celor trei erau goale, iar asta sugerează că în zilele de dinaintea decesului ar fi băut doar apă și ceai. Se presupune că intenția lor era să‑și purifice trupurile, iar incendierea cabanei ar fi făcut parte dintr‑un gest de rupere completă de tot ce ține de viața pământească. În buzunarele lor au fost găsite urme de peleți, aceiași împrăștiați și în cabană.

Pe de altă parte, rezultatele autopsiilor și poziția victimelor găsite în interiorul rulotei arată că a fost vorba despre crime, urmate de sinucideri. Procurorii bulgari nu precizează însă cine pe cine ar fi ucis. În rulotă, anchetatorii au găsit 3 gloanțe și 3 carcase de proiectil.

Anchetatorii bulgari au mai transmis că pe baza autopsiilor celor trei trupuri și a pozițiilor în care au fost găsite, au stabilit fără dubiu că acolo s-au petrecut două crime și o sinucidere.

Liderul organizației neguvernamentale, Ivalyo Kalushev, care pare a fi principalul personaj al acestei povești, deține permise pentru cel puțin 16 arme de foc, potrivit autorităților bulgare.

Totodată, anchetatorii au mai spus că au continuat cercetările la cabana din Petrohan și că pe lângă materiale religioase, acolo a fost găsită literatură pe teme sexuale inclusiv notițe despre ”purificarea și înălțarea spirituală prin practici sexuale”.

„Twin Peaks” în Bulgaria

Aceste descoperiri alimentează speculațiile privind organizația neguvernamentală care ar fi funcționat de fapt ca o sectă dubioasă cu activități învăluite în mister. De altfel, aceste informații contradictorii şi circumstanţe ciudate, l-au determinat pe un procuror să compare cazurile cu serialul poliţist „Twin Peaks” din anii 1990.

Misterul „Petrohan”, așa cum e numit în presa bulgară, a generat și reacții politice din partea majorității partidelor din țara vecină. Coaliția de opoziție a depus un proiect de rezoluție în Parlament, solicitând ca toate documentele și rapoartele Agenției de Securitate Națională și ale procuraturii, legate de acest caz, să fie făcute publice.