Dimitar Radev, guvernatorul Băncii Naţionale a Bulgariei (BNB), s-a referit la datele preliminare ale Institutului Naţional de Statistică şi ale Eurostat, care arată că luna trecută rata anuală a inflaţiei în Bulgaria a ajuns la aproximativ 2,3%, un nivel în mare parte în concordanţă cu tendinţele din zona euro. Comparativ cu decembrie 2025, rata inflaţiei în Bulgaria s-a situat la 0,7% în ianuarie, informează Novinite.

El a subliniat că adoptarea euro nu este un scop în sine, ci mai degrabă un cadru care determină calitatea instituţiilor şi face sustenabilitatea politicilor economice mai transparentă şi mai responsabilă.

Radev a informat că 85% din bancnotele şi monedele leva au fost retrase din circulaţie, fiind înlocuite cu peste şapte miliarde de euro.

Ţările membre UE care nu au adoptat încă moneda unică sunt România, Polonia, Cehia, Ungaria, Suedia şi Danemarca.