De Ziua Drapelului, Zelenski promite că nu va ceda teritoriul Rusiei. „Nu vom preda pământul nostru ocupantului"

Stiri externe
23-08-2025 | 13:18
Zelenski
Getty

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă, într-un mesaj de Ziua Drapelului, că nu va preda teritoriul ucrainean ocupantului rus, informează EFE.

autor
Sabrina Saghin

„Acest drapel este scopul şi visul multor compatrioţi de-ai noştri din teritoriile ocupate temporar ale Ucrainei. Şi ei îl protejează, îl păstrează în siguranţă, pentru că ştiu că nu vom preda pământul nostru ocupantului", a insistat Zelenski într-un mesaj postat pe contul său de pe platforma X.

Drapelul, potrivit lui Zelenski, le oferă celor care se întorc din captivitate sentimentul că se află acasă, iar celor care trăiesc în teritoriile ocupate temporar le dă încredere.

„Acelaşi drapel întruchipează un sentiment de eliberare pentru cei pe care i-am salvat din captivitatea rusă. Când văd culorile ucrainene, înţeleg că răul s-a terminat", a declarat el.

Acest steag reprezintă tot ceea ce este mai preţios pentru sutele de mii de luptători ai noştri, bărbaţi şi femei din toată Ucraina, care apără nu doar o anumită regiune, nu doar Vovjansk sau Dobropillea, ci întreaga Ucraina, şi care îşi riscă viaţa pentru a câştiga dreptul la existenţă pentru întregul nostru stat", a adăugat el. 

Citește și
donald trump
Reacția lui Trump după ce Putin a dat înapoi în privința unei întâlniri cu Zelenski pentru a încheia războiul

Sursa: Agerpres

Etichete: Rusia, Ucraina,

Dată publicare: 23-08-2025 13:18

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Ianis Hagi și-a dat acordul și semnează! Ce salariu va avea la noua sa echipă
NEWS ALERT Ianis Hagi și-a dat acordul și semnează! Ce salariu va avea la noua sa echipă
Citește și...
Cu ce i-a comparat Trump pe Putin și Zelenski. „Din motive evidente”
Stiri externe
Cu ce i-a comparat Trump pe Putin și Zelenski. „Din motive evidente”

Președintele american Donald Trump a promis să-i aducă la o întâlnire pe președinții rus și ucrainean, Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, pentru a negocia încheierea războiului dintre țările lor.  

Reacția lui Trump după ce Putin a dat înapoi în privința unei întâlniri cu Zelenski pentru a încheia războiul
Stiri actuale
Reacția lui Trump după ce Putin a dat înapoi în privința unei întâlniri cu Zelenski pentru a încheia războiul

Președintele american Donald Trump a declarat vineri că în aproximativ două săptămâni ar trebui să știe dacă sunt posibile progrese în încercarea sa de a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina.

Șeful NATO cere garanții reale de securitate pentru Ucraina. Planul în două etape propus de Mark Rutte
Stiri actuale
Șeful NATO cere garanții reale de securitate pentru Ucraina. Planul în două etape propus de Mark Rutte

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi secretarul general al NATO, Mark Rutte, şi-au intensificat vineri apelurile către aliaţii Kievului pentru garanţii concrete de securitate în cazul unui acord de pace cu Rusia.

Recomandări
Trump a devenit sceptic în privința întâlnirii Putin-Zelenski. Moscova acuză Kievul: „A fost foarte clar pentru toată lumea”
Stiri externe
Trump a devenit sceptic în privința întâlnirii Putin-Zelenski. Moscova acuză Kievul: „A fost foarte clar pentru toată lumea”

Donald Trump îi dă lui Vladimir Putin alte două săptămâni ca să ajungă la masa negocierilor cu Ucraina. Liderul american a declarat, vineri seară, că așteaptă o întâlnire între cei doi președinți.

Ce spune Hidroelectrica despre majorarea tarifelor la energie. Poziția oficială a companiei
Stiri actuale
Ce spune Hidroelectrica despre majorarea tarifelor la energie. Poziția oficială a companiei

Hidroelectrica nu intenţionează să crească preţurile de furnizare a energiei electrice, a anunţat, sâmbătă, compania, într-un comunicat.

Ilie Bolojan, la Chișinău: „Moldova are șansa să se desprindă definitiv de urmările pactului Ribbentrop-Molotov
Stiri Politice
Ilie Bolojan, la Chișinău: „Moldova are șansa să se desprindă definitiv de urmările pactului Ribbentrop-Molotov"

Premierul Ilie Bolojan a evocat simbolismul zilei de 23 august, în timpul vizitei de sâmbătă din Republica Moldova, vorbind despre necesitatea depășirii definitive a moștenirii sovietice.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 23 August 2025

02:18:31

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12