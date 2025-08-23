De Ziua Drapelului, Zelenski promite că nu va ceda teritoriul Rusiei. „Nu vom preda pământul nostru ocupantului"

„Acest drapel este scopul şi visul multor compatrioţi de-ai noştri din teritoriile ocupate temporar ale Ucrainei. Şi ei îl protejează, îl păstrează în siguranţă, pentru că ştiu că nu vom preda pământul nostru ocupantului", a insistat Zelenski într-un mesaj postat pe contul său de pe platforma X.

Drapelul, potrivit lui Zelenski, le oferă celor care se întorc din captivitate sentimentul că se află acasă, iar celor care trăiesc în teritoriile ocupate temporar le dă încredere.

„Acelaşi drapel întruchipează un sentiment de eliberare pentru cei pe care i-am salvat din captivitatea rusă. Când văd culorile ucrainene, înţeleg că răul s-a terminat", a declarat el.

„Acest steag reprezintă tot ceea ce este mai preţios pentru sutele de mii de luptători ai noştri, bărbaţi şi femei din toată Ucraina, care apără nu doar o anumită regiune, nu doar Vovjansk sau Dobropillea, ci întreaga Ucraina, şi care îşi riscă viaţa pentru a câştiga dreptul la existenţă pentru întregul nostru stat", a adăugat el.

