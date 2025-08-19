De la vinuri fine la meniuri cu apă: primul restaurant care lansează un meniu exclusiv de apă

Francezii sunt cunoscuți pentru dragostea lor față de vinurile fine. La Popote, un restaurant în stil franțuzesc din nordul Angliei, nu face excepție.

Localul, inclus în Ghidul Michelin și situat în comitatul Cheshire, oferă clienților aproape 140 de sortimente de vin. Dar acum afacerea face un pas îndrăzneț pentru a atrage și clienții pretențioși care nu consumă alcool, lansând un întreg meniu de ape îmbuteliate, scrie CNN.

Începând de vineri, clienții vor putea alege între trei tipuri de apă plată și patru de apă minerală carbogazoasă, pe lângă apa de la robinet oferită gratuit.

Tendința globală „fără alcool”

La Popote profită de o tendință globală de renunțare la alcool. De exemplu, conform unui sondaj Gallup de anul trecut, 58% dintre adulții americani consumă alcool, față de 67% în 2022. Tot mai mulți americani renunță la alcool, fie definitiv, fie temporar, iar multe restaurante extind oferta de mocktail-uri, în timp ce barurile „sober” și magazinele de băuturi fără alcool devin din ce în ce mai populare.

Chef Joseph Rawlins, fondator și manager al restaurantului alături de partenera sa franțuzoaică, Gaëlle Radigon, a spus că ideea i-a fost sugerată pentru prima dată de Doran Binder – furnizorul „apei casei” prin brandul său Crag Spring Water. Binder, somelier de apă certificat de Fine Water Academy, a propus pentru prima oară un meniu de apă acum trei ani.

„Am râs de idee”, a povestit Rawlins pentru CNN. „Mi s-a părut inițial o prostie.”

Dar când Binder i-a invitat la o degustare la „barul de apă” pe care îl deține în Peak District, un parc național din centrul Angliei, și-au schimbat radical opinia.

„A fost incredibil”, a spus Rawlins, adăugând că acum crede că „apa nu e doar apă”.

La prima degustare au încercat cinci-șase sortimente diferite. „Apoi am făcut o a doua degustare cu aceleași ape, dar le-am asociat cu anumite alimente – brânză Manchego, brânză Comté, ciocolată, prosciutto de Parma, măsline. Exact ca la vin, gustul se schimba complet.”

Primul restaurant din Marea Britanie cu meniu de apă

Potrivit lui Binder, La Popote este primul restaurant din Marea Britanie care oferă un meniu de apă și unul dintre puținele din lume.

Binder a conceput meniul, selectând sortimente din întreaga Europă, inclusiv din Marea Britanie, Franța, Spania și Portugalia. Prețurile variază de la 5 lire sterline (6,80 dolari) pentru o sticlă mare de apă Crag până la 19 lire (26 dolari) pentru The Palace of Vidago, o apă minerală carbogazoasă portugheză.

„Cantitatea de minerale din apă determină gustul și aroma”, a explicat Binder pentru CNN. Această măsurătoare se numește Total Dissolved Solids (TDS).

„Apa distilată are TDS zero. E excelentă pentru spălat geamuri, pentru aparate electrice, pentru bateria mașinii – dar inutilă pentru consumul uman”, a spus el, menționând că apa de mare se află la polul opus, cu 30.000–40.000 TDS.

