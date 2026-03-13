De această dată, însă, la două săptămâni de la izbucnirea noului conflict, metalul prețios nu a mai înregistrat o creștere puternică, relatează CNBC.

Aurul a urcat de la 5.296 la 5.423 de dolari pe uncie după ce Statele Unite și Israelul au lansat atacuri asupra Iranului pe 28 februarie, confirmând regula potrivit căreia tensiunile geopolitice îi determină pe investitori să caute active considerate „refugii sigure”.

Ulterior, însă, o vânzare masivă a dus prețul în jos cu peste 6%, până la 5.085 de dolari uncia, pe 3 martie. În această săptămână, pe măsură ce conflictul s-a intensificat, aurul a oscilat între 5.050 și 5.200 de dolari pe uncie.

Potrivit lui Ross Norman, directorul general al platformei specializate Metals Daily, mai mulți factori explică lipsa unui impuls ascendent, printre care întărirea dolarului și creșterea randamentelor obligațiunilor de stat americane.

Norman a adăugat că majorarea prețului petrolului ar putea alimenta inflația pe termen lung și ar putea determina băncile centrale să mențină sau chiar să crească ratele dobânzilor, mai ales că o eventuală închidere a Strâmtorii Ormuz ar afecta grav fluxurile globale de petrol și gaze.

Dobânzile mai mari sporesc atractivitatea activelor care oferă randament, precum obligațiunile guvernamentale, în comparație cu aurul, care nu produce venituri.

Volatilitatea și reticența investitorilor

„Mișcările prețurilor aurului și argintului par lipsite de energie în acest moment, dar poate că aceasta este reacția normală după fluctuațiile spectaculoase din ultimele luni”, a declarat Norman pentru CNBC. El a adăugat că unii investitori instituționali au devenit reticenți în a deține aur fizic, din cauza volatilității neobișnuit de ridicate.

O altă explicație este că izbucnirea conflictelor poate declanșa valuri de vânzări din panică, provocând scăderi inițiale ale prețurilor. Amer Halawi, șeful departamentului de cercetare al Al Ramz, a explicat că în perioade de stres financiar investitorii vând aproape orice activ pentru a obține lichidități.

„Dacă apare o criză de lichiditate, totul este vândut până când investitorii înțeleg situația și capitalul se reorientează către activele potrivite. În mod tradițional, atunci când apare un șoc, chiar și aurul poate scădea inițial, iar abia ulterior începe să urce”, a spus el pentru CNBC.

În pofida volatilității pe termen scurt, marile bănci rămân optimiste. J.P. Morgan estimează că prețul aurului ar putea ajunge la 6.300 de dolari pe uncie până la sfârșitul anului 2026, în timp ce Deutsche Bank menține o prognoză de aproximativ 6.000 de dolari pe uncie până la finalul acestui an.