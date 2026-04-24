Soția și socrii acestuia primiseră mandat de protecție împotriva individului, cu doar câteva ore înainte.

„Lasă arma!! Culcat, e căzut, e jos. Hai, hai… acum… Hai, hai… încă 2 împușcături. Încă două. Unde-i? Are arma-n mână! Lasă arma, lasă arma… Culcaaat!! Gata, ia arma, am luat arma, gata, mâna la spate. Solicitați ambulanța, acum!”

Acesta este finalul unei operațiuni a poliției Neamț, în locuința unui individ acuzat de violență domestică din localitatea Hangu, din județul Neamț.

Inițial, soacra individului de 37 de ani a chemat poliția la ora 21:14 și le-a spus că ginerele i-a amenințat cu moartea pe ea, pe soț și pe fiica lor - soția individului.

Cerea ca soția și cele trei fete ale lor să revină acasă. Au fost emise imediat trei ordine de protecție.

Polițiștii au aflat că bărbatul deține arme de vânătoare, așa că au fost trimise trupele speciale la locuința lui, aflată la câteva sute de metri de casa socrilor.

Întreaga operațiune a fost surprinsă de camera de corp pe care o purta unul dintre luptătorii de la trupele speciale.

„Ieși afară să discutăm. Are arma îndreptată!!”

Din spatele ușii, individul ar fi început să tragă.

„Poliția, poliția… el: afară. Poliția! Afară… Ieși afară.

„Deschidem focul, lasă arma jos. Hai să discutăm, vino afară.”

Aici se aud următoarele 3 focuri trase de poliție: „Lasă arma jos, lasă arma jos. Ieși afară să discutăm. Nu mai tragem, dar vino să discutăm. Ieși afară. Lasă arma jos!”

RAMONA CIOFU, INSPECTOR PRINCIPAL IPJ NEAMȚ: „În momentul în care aceștia au solicitat deschiderea ușii, împreună cu somația legală, bărbatul de 37 de ani ar fi executat mai multe focuri de armă asupra luptătorilor SAS. Având în vedere pericolul iminent, luptătorii au executat foc de armă asupra bărbatului, acesta fiind rănit.”

Bărbatul a fost dus la spital, dar acolo a fost declarat decesul.

Bărbatul împușcat a murit în locuință, iar vineri după-amiază, medicii legiști au preluat trupul pentru autopsie.

Cazul este investigat de un procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț.