Astfel, Brigada Rutieră l-a sancționat cu 1.000 de lei și i-a suspendat permisul pentru 30 de zile.

Conform sursei citate, ”stimabilul “prezidențiabil” Fota a ținut să îi apostrofeze pe polițiștii rutieri, și să le spună că nu au “minte”.

Mesajul Sindicatului Europol:

”Dacă ai fost consilier al președintelui României și secretar de stat în Ministerul de Externe, nu înseamnă că ești îndreptățit să aduci injurii polițistului rutier pentru că aplică legea. Iulian Fota a făcut circ lângă autospeciala de poliție, în timp ce polițistul rutier îi aplica amenda pentru că a parcat neregulamentar autoturismul pe trecerea de pietoni, în plin centrul Bucureștiului. Cu toate că vorbim despre o banală contravenție, stimabilul “prezidențiabil” Fota a ținut să îi apostrofeze pe polițiștii rutieri, și să le spună că nu au “minte”.Are dreptate și Fota: nesimțiții de polițiști rutieri chiar nu mai țin cont nici de statutul social și nici de personalitățile pe care le au în față și aplică legea la fel ca pentru orice alt cetățean. Inadmisibil! P.S. Felicităm colegii pentru că nu s-au lăsat intimidați și au dovedit probitate profesională.

P.P.S. Pentru injuriile aduse colegilor și pentru faptul că nu a respectat dispozițiile polițistului rutier, Iulian Fota a primit și o amendă de 1.000 de lei și a rămas 30 de zile fără permisul de conducere.”