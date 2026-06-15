Șeful guvernului de la Londra a prezentat măsurile împotriva unor platforme precum Snapchat, TikTok și Instagram, precum și a site-urilor de jocuri care le permit străinilor să comunice cu minori. Prin aceste decizii, Marea Britanie duce lupta împotriva marilor companii de tehnologie mai departe decât în orice altă țară.

Keir Starmer: Guvernul va interzice accesul la rețelele de socializare pentru toți copiii sub 16 ani. Nu este un lucru pe care îl fac cu ușurință și nu îl voi prezenta ca fiind lipsit de costuri, ca și cum rețelele de socializare nu ar fi adus niciun beneficiu tinerilor, pentru că, evident, asta ar fi greșit. Dar guvernarea este întotdeauna despre alegeri, iar mie îmi este clar că o interdicție totală este alegerea corectă.

Vârstă minimă pentru AI

Conform planului, începând din primăvara lui 2027, britanicilor mai tineri de 16 ani le va fi restricționat accesul la 10 platforme majore, printre care TikTok, YouTube, Instagram, Facebook și Snapchat. În plus, se va impune o vârstă minimă de 18 ani pentru utilizarea chatbot-urilor cu inteligență artificială, concepute să înlocuiască relațiile romantice.

Părinții cereau de ani de zile siguranță online pentru copiii lor. Pentru unii, demersul era ecoul unei experiențe tragice. Fiica acestui bărbat s-a sinucis la 14 ani, după ce a fost hărțuită și umilită online.

Părinții își recunosc propriile greșeli.

George Nicolaou, părinte: Dacă părinții nu le-ar fi dat copiilor telefoanele lor ori dacă nu le-ar fi cumpărat telefoane inteligente, dacă nu le-ar fi permis accesul la jocuri online, de la cele mai fragede vârste, permițând astfel prădătorilor să-i abordeze în timp ce joacă Roblox ori Mincraft, atunci lucrurile ar sta foarte diferit.

Marea Britanie și-a înăsprit gradual abordarea față de companiile de tehnologie în ultimii ani, silindu-le să impună verificarea vârstei, să-și adapteze algoritmii și, cel mai recent, să împiedice copiii să difuzeze imagini nud.

Însă, odată cu creșterea gradului de conștientizare a riscurilor pentru sănătatea mintală presupuse de petrecerea unui timp excesiv online, Keir Starmer a decis să meargă mai departe.

Totuși, unii psihologi și cercetători atrag atenția că nu există dovezi că interdicția ar funcționa.

Marea Britanie se alătură unei tendințe globale de înăsprire a regulilor online. Australia a fost prima țară care a introdus o interdicție similară. Franța, Danemarca, Portugalia și Spania au în derulare proiecte de lege asemănătoare.