„Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a certificat Danemarca pentru eliminarea transmiterii de la mamă la copil (EMTCT) a HIV și sifilisului, recunoscând angajamentul susținut al țării de a se asigura că fiecare copil se naște fără aceste infecții”, transmite OMS.

„Eliminarea transmiterii de la mamă la copil a HIV și sifilisului reprezintă o realizare majoră de sănătate publică pentru Danemarca”, a declarat dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al OMS. „Acest moment demonstrează că, prin angajament politic ferm și investiții constante în asistența medicală primară și în servicii integrate de sănătate maternă și infantilă, țările pot proteja fiecare femeie însărcinată și fiecare nou-născut de aceste boli”, a mai spus el.

Validarea OMS și criteriile îndeplinite

Validarea, bazată pe evaluarea Comitetului Regional de Validare al OMS din iunie 2025 și a Comitetului Global Consultativ de Validare (GVAC) din august 2025, confirmă că Danemarca a îndeplinit toate țintele necesare în perioada 2021–2024, inclusiv rate scăzute de transmitere și o acoperire ridicată a testării și tratamentului prenatal pentru femeile însărcinate.

„Fiind prima țară din Uniunea Europeană care atinge acest obiectiv de sănătate publică, succesul Danemarcei este o dovadă a forței sistemului său de sănătate maternă și a angajamentului pe termen lung de a ajunge la fiecare femeie însărcinată cu îngrijirea de care are nevoie”, a declarat dr. Hans Henri P. Kluge, director regional al OMS pentru Europa.

„Eliminarea înseamnă testarea și tratarea a cel puțin 95 din 100 de femei însărcinate – și menținerea noilor infecții la sugari sub 50 la 100.000 de nașteri, an de an. Danemarca a atins aceste repere prin servicii prenatale solide, sisteme de date fiabile și respectarea drepturilor femeilor. Vom sprijini Danemarca în demersul său către eliminarea triplă completă, prin adăugarea hepatitei B.”, spune directorul regional al OMS.

Reacții oficiale și situația epidemiologică

„Această validare din partea OMS este un moment de mândrie pentru Danemarca și rezultatul a decenii de muncă a profesioniștilor noștri din sănătate, a moașelor și a echipelor de sănătate publică pentru a se asigura că fiecare femeie însărcinată primește screeningul și îngrijirea necesare”, a declarat Sophie Løhde, ministrul danez al Sănătății.

„Sistemul nostru universal de sănătate – construit pe acces egal pentru toți – a stat la baza acestei realizări. Faptul că suntem prima țară din Uniunea Europeană care atinge acest obiectiv este atât o onoare, cât și o responsabilitate. Sperăm ca experiența noastră să inspire și să sprijine alte țări pe drumul către eliminare și așteptăm cu interes finalizarea parcursului prin includerea hepatitei B pentru a atinge eliminarea triplă completă”, a adăugat ministrul.

Danemarca se alătură altor 22 de țări și teritorii validate de OMS pentru eliminarea transmiterii de la mamă la copil a HIV, sifilisului sau virusului hepatitei B ori certificate ca fiind pe drumul către eliminare: Anguilla, Antigua și Barbuda, Armenia, Belarus, Belize, Bermuda, Brazilia, Botswana, Insulele Cayman, Cuba, Dominica, Jamaica, Malaezia, Maldive, Montserrat, Namibia, Oman, Republica Moldova, Saint Vincent și Grenadine, Sri Lanka, Saint Kitts și Nevis și Thailanda.

Danemarca are rate scăzute de HIV și sifilis în rândul femeilor însărcinate. Aproximativ 5.950 de persoane trăiesc cu HIV, iar mai puțin de 0,1% dintre femeile însărcinate sunt afectate. Testarea și tratamentul de rutină au redus transmiterea de la mamă la copil la zero. În ceea ce privește hepatita B, prevalența infecției cronice este estimată la aproximativ 0,2–0,3%, în principal în rândul migranților proveniți din regiuni endemice. Sifilisul congenital (transmis de la mamă la copil) este, de asemenea, rar datorită screeningului și îngrijirii prenatale sistematice. În 2024, au fost raportate 626 de cazuri de sifilis, majoritatea la bărbați (524) și mai puține la femei (102). Aceste rate scăzute ale infecțiilor evidențiază eficiența eforturilor de sănătate publică ale Danemarcei și a îngrijirii prenatale cuprinzătoare.