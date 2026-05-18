Cei ajunși acolo au aflat povestea familiei, cunoscută în Europa pentru soiurile de trandafiri pe care le-a creat.

Printre pereții scorojiți ai casei de peste 700 de metri pătrați, au apărut instalații cu flori și proiecții despre istoria familiei Mühle. Vizitatorii au putut vedea, pentru o zi, camerele abandonate de ani de zile. Nu au lipsit fotografiile de arhivă și diferitele povești.

Vizitatoare: „De foarte mult timp aș fi vrut să o văd, este casa care mi-a plăcut cel mai mult din Timișoara. A avut și o grădină plină de plante, din păcate nu mai sunt.”

Vizitator: „În sfârșit am putut să avem o privire în interiorul ei, este foarte misterios, până acum am văzut doar exteriorul ei.”

Construită la începutul secolului XX, Casa Mühle a aparținut unei familii cunoscute la acea vreme în toată Europa, pentru soiurile de trandafiri pe care le-a creat. De altfel, împăratul Franz Joseph l-a desemnat pe Wilhelm Mühle florarul Curții Imperiale de la Viena.

Corneliu Vaida, activist civic: „Cred că mulți visau după gardurile astea când încă casa asta arăta altfel, erau curioși să intre și să vadă cum e înăuntru.”

Universitatea Politehnica Timișoara a cumpărat clădirea cu 2,3 milioane de euro. Instituția de învățământ vrea să transforme spațiul într-un hub cultural.

Conf. univ. Bogdan Demetrescu, Facultatea de Arhitectură și Urbanism Timișoara: „Ne-am propus să deschidem casa, să o recunoască întreaga comunitate. Ne dorim să încercăm să recuperăm cât mai mult posibil și să reinterpretăm substanța istorică a originalului.”

Florin Drăgan, rectorul Universității Politehnica Timișoara: „E un simbol al Timișoarei și același lucru trebuie să vadă și comunitatea, să simtă că a recâștigat ceva.”

Casa Mühle a intrat într-un proces accelerat de degradare după anii ’90, când proprietatea a fost revendicată și ulterior împărțită între mai mulți moștenitori. În timp, imobilul a ajuns în posesia unor membri ai unui clan de romi, iar clădirea a fost lăsată în paragină.