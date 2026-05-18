Pe lângă jumări, cârnați sau șuncă, oamenii au putut gusta și o înghețată specială cu prosciutto și pepene galben.

Cei care au ajuns la cetatea din Târgu Mureș au putut găsi preparate tradiționale din carne de oaie, vită sau porc, aduse de producători din mai multe județe.

Alexandra Micu, producător: „Avem vestita carne la garniță, costiță, cârnați, mușchiuleț în unsoare.”

Cumpărător: „Am luat caltaboș, kaizer și caltaboș. E super tare.”

Cumpărător: „Am cumpărat slănină, tobă, tot ce e, sper să fie făcute în casă. O să gust și șoricul. Ne-a luat privirea și ne-a plăcut.”

Oamenii au găsit și salamuri cu mucegai nobil ori carne de vită Angus.

Cristian Bugnar, producător: „Putem să îi asigurăm pe consumatori că ceea ce mănâncă vitele noastre e doar furaj din zona noastră și din ferma noastră.”

Cumpărător: „Mușchi diafragmatic de mânzat Angus se pune pe grătar, se face și pe urmă se taie franjuri și cu o salată sau cartofi merge foarte bine.”

Cumpărător: „Chiar astăzi am făcut o ciorbă de văcuță de Angus, e foarte bună, fără grăsime.”

Cristina Manoilă, organizator: „Am constatat pe parcursul timpului că este un interes destul de crescut pentru produsele de carmangerie, lumea chiar dacă face economie la a cumpăra alt gen de produs.”

Și pentru desert au fost variante, tot cu carne. O înghețată specială, cu prosciutto și pepene galben, i-a atras pe curioși.

Cumpărător: „Este foarte interesant, un pic de sare în orice înghețată, gustul este mai profund.”

Festivalul Carnivorilor s-a aflat la prima ediție la Târgu Mureș.