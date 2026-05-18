Autoritățile speră că anul acesta vor vinde și mai multe bilete pentru un tur. În 2025, Bucureștiul a fost vizitat de aproape două milioane de străini.

Două autobuze supraetajate circulă, deocamdată pe traseul "Bucharest City Tour". Ruta are 16 kilometri dus-întors și 15 stații. Leagă Piața Presei de Piața Unirii și trece pe la cele mai importante obiective turistice din București. Autobuzele ajung în stații aproximativ la fiecare 40 de minute, în funcție de trafic.

Vizitatorii pot coborî în cele mai importante zone ale orașului, pot vizita obiectivele turistice, apoi își pot continua traseul cu același bilet, valabil întreaga zi.

Turist din Franța: „Am ales autobuzul pentru că în toate orașele în care mergem, asta e cea mai bună metodă de a descoperi orașul. O să vedem Arcul de Triumf și acest bulevard este ca Champs-Elysees, deci da, este Micul Paris.”

Turiștii sunt impresionați de oraș și așteaptă cu nerăbdare să încerce mâncarea tradițională.

Turistă din Cuba: „E foarte frumos. Sarmalele mă așteaptă. Am văzut multe clădiri vechi, care sunt în renovare. Asta e foarte important, să păstrăm arhitectura.”

Turist din Israel: „Datorită istoriei și a locurilor este un oraș foarte frumos. Îmi place natura. Este totul foarte verde.”

Pe parcursul traseului, turiștii pot afla poveștile orașului direct din autobuz. Lângă fiecare scaun sunt coduri QR care oferă acces la un ghid audio în mai multe limbi străine: precum engleza, franceza, italia, dar și română pentru turiștii din țara noastră.

Turist din Italia: „Acum dăm un tur cu autobuzul și după mergem în Centrul Vechi. Am folosit ghidul audio.”

Autobuzele circulă vinerea, sâmbăta și duminica, între orele 10 și 21, iar biletele costă, timp de o lună, 49 de lei pentru adulți și 25 de lei pentru copii.

Constantin Tobescu, purtător de cuvânt la STB: „Componenta de traseu o analizăm să o extindem traseul și la alte puncte de interes ale orașului. Acest autobuz poate fi localizat pe aplicația InfoTB și și poți să-l identifica unde se afla și poți să gestionezi timpul ca să ajungi în stație exact când a ajuns autobuzul.”

Anul trecut, autobuzele turistice au circulat doar 39 de zile, pentru că au plecat pe teren la finalul lunii august, însă au transportat peste 8.000 de călători. Acum, autoritățile se așteaptă ca numărul să fie mult mai mare. În funcție de cerere, numărul autobuzelor poate fi suplimentat.