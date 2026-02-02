Publicarea a peste trei milioane de documente noi referitoare la defunctul infractor sexual dă credibilitate afirmațiilor incendiare făcute de înalți oficiali din domeniul securității: că Epstein ar fi lucrat în numele Moscovei și, posibil, al Israelului, atunci când facilita întâlniri pentru unii dintre cei mai puternici bărbați din lume.

Dosarele includ 1.056 de documente care îl menționează pe președintele rus Vladimir Putin și 9.629 care se referă la Moscova. Epstein pare să fi obținut chiar și audiențe la Putin după condamnarea sa din 2008 pentru procurarea unui minor în scopul prostituției.

Sursele Daily Mail spun că acest lucru ar putea explica de ce Epstein părea să se bucure de un stil de viață extrem de luxos, în dezacord cu cariera sa de finanțist, deși nu există dovezi documentare care să lege direct Putin și spionii săi de activitățile ilicite ale lui Epstein.

Dar sursele susțin, de asemenea, că, în timp ce serviciile de securitate americane au „monitorizat” legăturile lui Epstein cu Rusia timp de ani de zile, omologii lor britanici au ezitat, din cauza legăturii lui Epstein cu Andrew Mountbatten-Windsor.

Cache-ul include un e-mail în care se afirmă că Bill Gates i-a cerut unuia dintre consilierii lui Epstein să furnizeze medicamente pentru tratarea bolilor cu transmitere sexuală cauzate de „relații sexuale cu fete ruse” – lucru pe care acesta l-a respins ca fiind „complet fals”.

De asemenea, conține un document care confirmă informația din octombrie publicată de The Mail on Sunday, potrivit căruia Epstein s-a oferit să-l prezinte pe Andrew unei „frumoase” rusoaice de 26 de ani în august 2010 – la doi ani după condamnarea lui Epstein.



Experții americani în domeniul informațiilor consideră că Epstein a fost introdus în lumea spionajului prin intermediul unor afaceri cu Robert Maxwell, magnatul media căzut în dizgrație care, la fel ca Epstein, a murit în circumstanțe neclare; în cazul lui Maxwell, cadavrul său a fost găsit plutind în Atlantic în 1991, după ce, se pare, că a căzut peste bordul iahtului său.



Epstein a fost găsit spânzurat în 2019, dar rudele sale cred că a fost ucis, ca să nu vorbească.

Fiica lui Maxwell, Ghislaine, ispășește o pedeapsă de 20 de ani pentru trafic sexual cu minori și alte infracțiuni legate de asocierea sa cu Epstein, pe care se spune că l-a cunoscut la scurt timp după moartea tatălui său.



Surse din domeniul securității afirmă că Robert Maxwell era un agent rus încă din anii 1970, când a lucrat pentru extrădarea evreilor sovietici în Israel, cu implicarea serviciului de informații israelian Mossad.

În schimb, spun ei, Maxwell a spălat bani ruși în Occident - cu ajutorul lui Epstein.

Ei cred că finanțatorul a fost prezentat lui Maxwell și KGB-ului de un magnat al petrolului, care era și el în solda serviciilor secrete ruse. Ancheta asupra afacerilor lui Robert Maxwell a descoperit legături nu numai cu KGB și Mossad, ci și cu MI6.

Oficialii de securitate americani cred, de asemenea, că Epstein avea legături de lungă durată cu crima organizată rusă, care ar fi putut să-l șantajeze. Acest lucru ar putea explica ușurința cu care Epstein părea să poată aduce „fete” din Rusia.

O sursă a declarat: „Îi ai pe Andrew, Bill Gates, Donald Trump, Bill Clinton și toți ceilalți plasați în poziții compromițătoare, pe o insulă plină de tehnologie. Este cea mai mare operațiune de ademenire din lume. Americanii se ocupă de asta de ani de zile, dar ai noștri par mai reticenți în privința asta, probabil din cauza legăturii cu familia regală.”



Toate personalitățile de rang înalt menționate în dosare neagă orice faptă ilegală.



Într-un e-mail surprinzător, trimis lui Epstein pe 11 septembrie 2011, un asociat neidentificat discută despre o „întâlnire cu Putin” în timpul unei viitoare călătorii în Rusia. Persoana îi spune lui Epstein: „Am vorbit cu Igor. Mi-a spus că ultima dată când ai fost în Palm Beach, i-ai spus că ai o întâlnire cu Putin pe 16 septembrie și că poate să-și rezerve biletul spre Rusia pentru a ajunge cu câteva zile înaintea ta”.

Epstein pare să fi avut o altă întâlnire programată cu Putin în 2014. Într-un e-mail adresat lui Epstein, antreprenorul japonez Joi Ito îi spune pedofilului că un alt miliardar american pe nume Reid Hoffman, cofondator al site-ului LinkedIn, nu a putut participa.

„Bună, Jeffrey”, scrie Ito. „Nu am reușit să-l conving pe Reid să-și schimbe programul pentru a se întâlni cu Putin împreună cu tine.” Nu este clar dacă această întâlnire a avut loc.

Un e-mail ulterior trimis de Ito sugerează că întâlnirea a fost anulată după ce forțele susținute de Rusia au doborât un avion de pasageri al Malaysia Airlines deasupra Ucrainei pe 17 iulie 2014, ucigând 298 de persoane.

Trei zile mai târziu, Ito i-a scris lui Epstein: „Nu e o idee bună acum, după accidentul aviatic”. Între timp, în schimbul de mesaje din 2010 referitor la fostul duce de York, Epstein i-a spus lui Andrew că are o „prietenă cu care cred că ți-ar plăcea să iei cina”.

Când Andrew a insistat pentru mai multe detalii, Epstein a răspuns: „Are 26 de ani, este rusoaică, inteligentă, frumoasă, de încredere și da, are adresa ta de e-mail”.

Ulterior s-a aflat că această femeie, o blondă cu ochi albaștri, „nu numai că a fost abuzată de Epstein, ci și traficată de el timp de mulți ani”, potrivit reprezentantului său legal.

