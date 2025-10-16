Curtea supremă a UE a decis că animalele de companie pot fi considerate „bagaje”, limitând răspunderea companiilor

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis joi că animalele de companie pot fi considerate „bagaje”, limitând astfel răspunderea companiilor aeriene în cazurile în care animalele sunt pierdute în timpul zborurilor internaționale.

Decizia a fost pronunțată în urma unui caz în care un câine a scăpat din cușca sa pentru transport pe aeroportul din Buenos Aires, în octombrie 2019, și nu a mai fost găsit niciodată, scrie Politico.

Proprietarul a cerut despăgubiri în valoare de 5.000 de euro companiei aeriene Iberia, care a recunoscut pierderea, dar a argumentat că răspunderea este limitată conform regulilor UE pentru bagajele înregistrate.

Instanța supremă a stabilit că Convenția de la Montreal din 1999, care reglementează răspunderea companiilor aeriene pentru bagaje, se aplică tuturor obiectelor transportate în cala avionului – inclusiv animalelor de companie.

Deși legislațiile europeană și spaniolă recunosc animalele ca ființe sensibile, Curtea de la Luxemburg a subliniat că scopul Convenției de la Montreal este strict material, vizând despăgubirile pentru pierderea sau deteriorarea bunurilor.

Prin urmare, companiile aeriene nu sunt obligate să plătească sume mai mari decât limitele de despăgubire stabilite prin convenție, decât dacă pasagerii declară în mod explicit un „interes special” pentru bunul transportat – un mecanism conceput inițial pentru obiecte neînsuflețite.

„Curtea constată că animalele de companie nu sunt excluse din conceptul de «bagaj». Chiar dacă sensul obișnuit al cuvântului se referă la obiecte, acest lucru nu înseamnă că animalele nu pot fi incluse în această categorie”, se arată în comunicatul instanței.

Hotărârea de joi confirmă cadrul actual, limitând răspunderea companiilor aeriene pentru animalele pierdute, cu excepția cazurilor în care pasagerii declară o valoare specială pentru acestea. Pentru companiile aeriene care operează în Europa, decizia oferă claritate juridică și le protejează de cereri de despăgubire mai mari.

