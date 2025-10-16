Curtea supremă a UE a decis că animalele de companie pot fi considerate „bagaje”, limitând răspunderea companiilor

Stiri externe
16-10-2025 | 14:31
animale de companie
Shutterstock

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis joi că animalele de companie pot fi considerate „bagaje”, limitând astfel răspunderea companiilor aeriene în cazurile în care animalele sunt pierdute în timpul zborurilor internaționale.

autor
Vlad Dobrea

Decizia a fost pronunțată în urma unui caz în care un câine a scăpat din cușca sa pentru transport pe aeroportul din Buenos Aires, în octombrie 2019, și nu a mai fost găsit niciodată, scrie Politico

Proprietarul a cerut despăgubiri în valoare de 5.000 de euro companiei aeriene Iberia, care a recunoscut pierderea, dar a argumentat că răspunderea este limitată conform regulilor UE pentru bagajele înregistrate.

Instanța supremă a stabilit că Convenția de la Montreal din 1999, care reglementează răspunderea companiilor aeriene pentru bagaje, se aplică tuturor obiectelor transportate în cala avionului – inclusiv animalelor de companie.

Deși legislațiile europeană și spaniolă recunosc animalele ca ființe sensibile, Curtea de la Luxemburg a subliniat că scopul Convenției de la Montreal este strict material, vizând despăgubirile pentru pierderea sau deteriorarea bunurilor.

Citește și
minori retele sociale
O comisie a Parlamentului European propune vârsta minimă de 16 ani pentru accesul necontrolat în reţelele sociale

Prin urmare, companiile aeriene nu sunt obligate să plătească sume mai mari decât limitele de despăgubire stabilite prin convenție, decât dacă pasagerii declară în mod explicit un „interes special” pentru bunul transportat – un mecanism conceput inițial pentru obiecte neînsuflețite.

„Curtea constată că animalele de companie nu sunt excluse din conceptul de «bagaj». Chiar dacă sensul obișnuit al cuvântului se referă la obiecte, acest lucru nu înseamnă că animalele nu pot fi incluse în această categorie”, se arată în comunicatul instanței.

Hotărârea de joi confirmă cadrul actual, limitând răspunderea companiilor aeriene pentru animalele pierdute, cu excepția cazurilor în care pasagerii declară o valoare specială pentru acestea. Pentru companiile aeriene care operează în Europa, decizia oferă claritate juridică și le protejează de cereri de despăgubire mai mari.

Sursa: Pro TV

Etichete: uniunea europeana, companii, curtea suprema, bagaje, animale de companie,

Dată publicare: 16-10-2025 14:31

Articol recomandat de sport.ro
Revelion pe Arena Națională! Câți bani trebuie să scoți din buzunar + ce artiști intră „în teren”
Revelion pe Arena Națională! Câți bani trebuie să scoți din buzunar + ce artiști intră „în teren”
Citește și...
O comisie a Parlamentului European propune vârsta minimă de 16 ani pentru accesul necontrolat în reţelele sociale
Stiri externe
O comisie a Parlamentului European propune vârsta minimă de 16 ani pentru accesul necontrolat în reţelele sociale

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor a Parlamentului European a aprobat o propunere care interzice accesul copiilor sub 13 ani pe rețelele sociale și cere acordul părinților până la 16 ani.

 

Mesaj dur al Statelor Unite către Rusia: ”Dacă nu găsim o cale, vom lua măsurile necesare!”
Stiri externe
Mesaj dur al Statelor Unite către Rusia: ”Dacă nu găsim o cale, vom lua măsurile necesare!”

Mesaj dur al Statelor Unite către Rusia! Secretarul american pentru război a avertizat Moscova asupra „costurilor” privind continuarea agresiunii asupra Ucrainei.

Diplomat austriac urmărit penal pentru divulgarea formulei agentului Noviciok și a informațiilor despre otrăvirea lui Skripal
Stiri externe
Diplomat austriac urmărit penal pentru divulgarea formulei agentului Noviciok și a informațiilor despre otrăvirea lui Skripal

Parchetul austriac a lansat urmăriri împotriva unui diplomat, Johannes Peterlik, suspectat de faptul că a divulgat documente confidenţiale legate de agentul neurotoxic Noviciok şi de otrăvirea fostului dublu agent rus Serghei Skripal, în Regatul Unit. 

Recomandări
Scandal la vârful Armatei: prima femeie medic general cu două stele, cercetată pentru un prejudiciu de peste 8 milioane lei
Stiri actuale
Scandal la vârful Armatei: prima femeie medic general cu două stele, cercetată pentru un prejudiciu de peste 8 milioane lei

Acuzații de corupție la vârful Spitalului Militar Central. Managerul instituției, medicul Florentina Ioniță, general cu două stele în Armata Română este suspectat de abuz în serviciu și uzurpare de calități oficiale.

Mesaj dur al Statelor Unite către Rusia: ”Dacă nu găsim o cale, vom lua măsurile necesare!”
Stiri externe
Mesaj dur al Statelor Unite către Rusia: ”Dacă nu găsim o cale, vom lua măsurile necesare!”

Mesaj dur al Statelor Unite către Rusia! Secretarul american pentru război a avertizat Moscova asupra „costurilor” privind continuarea agresiunii asupra Ucrainei.

Cum va arăta noua conducere a PSD. „Divorț” în cuplul Olguța Vasilescu-Claudiu Manda dacă Grindeanu va fi ales președinte
Stiri Politice
Cum va arăta noua conducere a PSD. „Divorț” în cuplul Olguța Vasilescu-Claudiu Manda dacă Grindeanu va fi ales președinte

Dacă Claudiu Manda va ocupa funcția de secretar general al PSD, Olguța Vasilescu nu va mai rămâne vicepreședinte al formațiunii.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 16 Octombrie 2025

46:54

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Octombrie 2025

01:44:05

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
15 Octombrie 2025

01:30:48

Alt Text!
iBani
iBani - 14 Octombrie 2025

15:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28