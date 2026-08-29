„Cum am avertizat deja, escaladarea din partea Rusiei avansează”, a postat Tusk. Următoarele șase luni vor fi decisive, a spus el. „Nu trebuie să excludem provocări din partea Rusiei împotriva unuia dintre membrii NATO”, a adăugat premierul polonez, scrie Agerpres.

Vizita directorului CIA la Moscova a alimentat speculațiile

O vizită a directorului CIA, John Ratcliffe, la Moscova, miercuri, a alimentat speculațiile în toată lumea.

Media americane au relatat că Ratcliffe a avertizat Rusia împotriva atacării unuia dintre statele membre NATO. Întrebat despre aceste relatări, Kremlinul a negat și a acuzat Occidentul.

Polonia este unul dintre cei mai importanți susținători politici și militari ai Ucrainei, care a fost invadată de Rusia. Țara se simte, de asemenea, amenințată de Moscova și își sporește masiv cheltuielile militare, notează dpa.