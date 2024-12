INTERVIU cu Aura Șova, câștigătoarea ”Vocea României 2024”: ”M-am făcut arhitect ca să pot să fac un azil de bătrâni”

A reușit să-i emoționeze pe cei de acasă cu trei momente din care a făcut ... spectacol.

Aura a fost invitată în ediția de dimineață a Știrilor Pro TV, unde a povestit că era pregătită să ... nu câștige.

”Eu eram atât de pregătită în orice moment să nu fiu eu și ... eram împăcată, așa, cu gândul. Dar când mi-am auzit numele, am simțit așa în spatele capului cum mi s-a strâns tot ... și am început să tremur și nu prea am conștientizat. Vă zic sincer, e foarte, foarte șocant.” - a spus Aura.

Roxana Hulpe: Chiar nu te așteptai? Deși înainte să vorbim acum, mi-ai zis că tu ți-ai pus toată încrederea în Tudor Chirilă și l-ai ales fără nici cea mai mică ezitare.

Aura Șova: ”Așa este, știm cumva istoric, pentru că Tudor cucerește tot, într-adevăr. Să știți că nu doar ăsta a fost motivul pentru care l-am ales pe Tudor, eu și întreaga familie l-am apreciat pe el ca artist, ca om. Mereu am ascultat și Vama, Vama Veche, toate melodiile lor, eu le știu toate versurile. Și m-am gândit că aș rezona foarte bine uman cu el și că am putea să ne înțelegem foarte bine și pe planul ăsta, profesional. Nu m-am gândit că mă duc la el ca să iau trofeul. M-am gândit că mă duc la el pentru că voiam să colaborez cu el, voiam să-l cunosc.”

Aura are 26 de ani şi este arhitect. ​Părinţii Aurei sunt ingineri, iar tatăl ei munceşte în Italia de peste 36 de ani. Are doi fraţi şi o soră şi o relaţie foarte strânsă cu familia ei. Părinţii au încurajat-o să-şi dezvolte şi latura artistică, nu doar să exceleze pe partea academică. Deşi nu a studiat muzica, a ajuns cumva să cânte. Până la 10 ani a participat la concursuri naţionale şi internaţionale de canto, unde a obţinut şi premii.

Este foarte mândră că a intrat la doctorat şi de mică îşi doreşte să construiască un azil pentru bătrâni. A urmat Arhitectura, tocmai pentru a reuşi să construiască singură acest azil.

Premiul pentru câştigător este de 100.000 de euro.

Roxana Hulpe: Nu vrei să renunți nici la arhitectură?

Aura Șova: ”Nu sub nicio formă. Am muncit atâta cu dragoste pentru arhitectură. Până la urmă, m-am făcut arhitect ca să pot să fac un azil de bătrâni, asta mi-am dorit viața, asta studiez și acum la doctorat, asta am făcut și la diplomă, un azil de bătrâni, inspirat fiind de bunica mea, Mândița.”

Roxana Hulpe: Ai vorbit cu bunica-ta?

Aura Șova: ”Bineînțeles. Și mi-a transmis și mama că bunica azi dimineață dormea și mi-a transmis mama: Știi ce a spus bunica ta azi-noapte? Ce? Aura e la București la emisiune? Ea câștigă!”

Cosmin Stan: Ce faci cu banii?

Aura Șova: ”Cu siguranță o să îi investesc în visul ăsta cu azilul de bătrâni încă. Pentru că nu mă așteptam să câștig, nu mi-am făcut un plan foarte concret, dar o să-mi iau un pic un timp de răgaz, să gândesc la rece și o să iau o decizie, cum aș putea să fac asta.”

