Oficial al SUA, după ce premierul Netanyahu a spus că sunt ”fake news”: Egiptul chiar i-a avertizat pe israelieni de atac

Este vorba despre șeful Comisiei pentru afaceri externe din Camera Reprezentanților a Statelor Unite, Michael McCaul, care a făcut aceste afirmații în fața reporterilor despre acest presupus avertisment.

Până acum, premierul israelian Benjamin Netanyahu a descris aceste informații ca fiind "absolut false".

Serviciile de informații israeliene sunt în centrul atenției, pentru că nu au reușit să prevină cel mai sângeros atac comis de militanții palestinieni din istoria de 75 de ani a Israelului.

"Știm că Egiptul i-a avertizat pe israelieni cu trei zile înainte, că un astfel de eveniment s-ar putea întâmpla", a declarat McCaul reporterilor după o ședință cu ușile închise a serviciilor de informații, organizată miercuri pentru parlamentari, despre criza din Orientul Mijlociu, potrivit BBC, care citează agenția de presă AFP.

"Nu vreau să intru prea mult în informații clasificate, dar a fost dat un avertisment", a adăugat republicanul texan. "Cred că întrebarea este la ce nivel".

????????????????????????????????: Michael McCaul, Chairman of the US Foreign Affairs Committee, says "Egypt warned Israelis three days prior that an event like this could happen. We know that this has been planned, perhaps as long as a year ago." pic.twitter.com/nXKu5Gw15R