Cum reușește Kremlinul să-i facă pe ucraineni să își trădeze țara: sărăcia, arma secretă

25-11-2025 | 08:13
Foto: Agerpres

Olena, 19 ani, și Bohdan, 22 de ani, zâmbesc fericiți când intră în încăpere; sunt încătușați și escortați de agenți înarmați ai Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU).

Vlad Dobrea

Este pentru prima dată când cei doi se văd după o lună; ambii sunt reținuți într-un centru de arest preventiv până la procesul în care sunt judecați pentru trădare, arată Politico într-un reportaj. 

Olena este blondă, cu trăsături copilăroase, iar Bohdan este un tânăr atletic. Amândoi admit că au colaborat cu Rusia în speranța că vor primi o condamnare de 15 ani în loc de detenție pe viață. Numele de familie nu au fost făcute publice.

SBU îi acuză pe Olena și Bohdan că au folosit camere spion pentru a supraveghea livrările de arme occidentale și o secție de poliție, și că se pregăteau să dezvăluie rușilor pozițiile apărării antiaeriene din regiunile Kiev și Cernihiv. Au fost prinși de agenții SBU.

Bohdan și Olena nu sunt singurii. SBU a investigat peste 24.000 de cazuri de infracțiuni împotriva securității naționale a Ucrainei din februarie 2022, inclusiv peste 4.100 de cazuri de trădare, dintre care mai mult de 2.300 se află în prezent în instanță, a transmis serviciul de presă al SBU.

Crime și fapte mărunte

„Totul a început când am găsit un anunț pe un canal de Telegram numit ‘Jobs in Kyiv’. Anunțul promitea bani ușori. Am început să lucrăm pentru că aveam mare nevoie de bani, ca majoritatea oamenilor din Ucraina acum”, spune Olena.

„Ne doream foarte mult să locuim împreună, dar eram datori, munceam mult, ne certam mult pentru că tot nu aveam bani”, adaugă Bohdan.

La început, Olena și Bohdan au fost rugați să verifice magazine locale, să facă poze la rafturi și etichete de preț și să noteze programul magazinelor. Dar, în timp, sarcinile s-au schimbat.

Au primit ordine să instaleze camere lângă o secție de poliție și apoi pe o cale ferată folosită pentru transportul armelor occidentale către Ucraina. A urmat sarcina finală — instalarea unor camere spion pentru a identifica pozițiile apărării antiaeriene din regiunea Kiev.

Bohdan a admis că și-a dat seama că lucrau pentru Rusia încă după primele două misiuni, dar a preferat „să gândească pozitiv”.

Le era teamă și de ce ar putea să le facă Rusia dacă încercau să renunțe. „Oamenii ăia nu te lasă să scapi atât de ușor”, spune Olena.

De obicei, rușii promit sume diferite recruților din Ucraina, în funcție de complexitatea sarcinii, afirmă un oficial SBU sub anonimat.

Misiunile pot varia: de la fotografierea fabricilor militare, căilor ferate, infrastructurii electrice și rafinăriilor — informații folosite pentru a ghida atacurile cu rachete și drone — până la bombardarea centrelor militare de recrutare sau incendierea mașinilor militare.

La patru ani de la începutul războiului, motivația trădătorilor este mai mult financiară decât ideologică. Puțini colaboratori pro-ruși mai există pe teritoriul controlat de Ucraina; în schimb, Rusia vânează agenți printre cei săraci și disperați, spun mai mulți oficiali SBU.

Olena și Bohdan recunosc că au ajutat Rusia pentru bani. Ea lucra ca bucătăreasă la fast-food, uneori 12-16 ore pe zi pe salariu mic, iar el avea joburi temporare.

„Plata începea de la câteva sute până la câteva mii de grivne, fără garanția că vor fi plătiți”, spune oficialul SBU. „Olena și Bohdan primeau între 400 și 3.000 de grivne (8-62 euro) pe misiune.”

Chiar și așa, banii Moscovei abia le ajungeau să supraviețuiască.

Jocul Kremlinului

SBU afirmă că Rusia direcționează resurse semnificative pentru destabilizarea Ucrainei din interior.

Biroul de Investigații de Stat al Ucrainei a înregistrat 1.500 de dosare de trădare împotriva unor oficiali, judecători, militari și polițiști din 2022 până acum.

„Fiecare faptă de înaltă trădare, colaborare, sprijinire a statului agresor sau alte crime este investigată temeinic”, spune SBU.

Apoi există problema ucrainenilor care trăiesc în teritoriile ocupate, unde lupta pentru supraviețuire îi poate pune în conflict cu legea ucraineană.

„Nu justific adevărații colaboratori. Dar mulți dintre cei judecați pentru colaborare sunt doar oameni care încearcă să supraviețuiască sub ocupația rusă”, spune Hanna Rassamakhina, șefa Departamentului de Război și Justiție din cadrul Media Initiative for Human Rights.

Unii inculpați importanți își pot permite avocați scumpi pentru a reduce pedepsele, dar pentru Bohdan și Olena acest lucru nu este realist.

„Un avocat profesionist poate distruge acuzația. Dar mulți nu își permit unul. În final, instanțele acceptă adesea toate argumentele acuzării și condamnă inculpații”, spune Rassamakhina.

Acest lucru îi determină pe mulți acuzați să accepte acorduri de recunoaștere a vinovăției pentru a reduce pedepsele.

Viitorul celor doi

Olena și Bohdan s-au împăcat cu ideea că probabil nu se vor mai vedea timp de cel puțin 15 ani. Plănuiesc să se întâlnească din nou după ce își vor ispăși pedepsele.

Când i s-a amintit că există posibilitatea eliberării din închisoare dacă un condamnat acceptă să se înroleze în armata ucraineană, Bohdan a respins categoric ideea:

„Am vorbit deja cu alți deținuți despre asta și, știi… oamenii nu se întorc de acolo… Și nu vreau să-mi irosesc viața în zadar”, a spus el.

Sursa: Politico

Etichete: Rusia, Ucraina, saracie, ucraineni, tradare,

Dată publicare: 25-11-2025 08:13

