Cum găsești locurile cu internet gratuit în UE. Sunt 90.000 de locații publice, inclusiv în România

11-08-2025 | 08:42
O informație utilă pentru cei aflați în vacanță: au acces la internet de mare viteză, gratuit, în peste 90.000 de locuri din Uniunea Europeană.

Ana Tudoran

Este vorba despre muzee, parcuri, castele, clădiri ori piețe publice frecventate de turiști. Totul se datorează unei inițiative a Executivului de la Bruxelles.

La Cetatea Feldioara din județul Brașov poți afla informații și posta fotografii pe rețelele sociale fără niciun fel de costuri. Aici este unul dintre cele 90.000 de locuri din Europa unde există internet gratuit datorită aplicației WiFi4EU.

Aplicația oferă o hartă interactivă care permite utilizatorilor să localizeze cu ușurință punctele de acces.

Băiat: „Nu m-aș aștepta să găsesc Wi-Fi gratuit în aceste zone rurale, așa că este perfect."

Bărbat: „E senzațional pentru turiștii străini, mai ales. Și noi, când vizităm în alte țări, vedem că se cam termină datele mobile și e bine să ai Wi-Fi gratuit."

Femeie: Și noi, cum venim din Germania, internetul e limitat de tot. Pe oriunde o găsim, o folosim”.

Rețeaua a fost creată cu sprijinul Comisiei Europene. Aproape 30.000 de localități au primit câte 15.000 de euro pentru echipamente și s-au angajat să plătească abonamentul la internet pentru cel puțin trei ani. Municipalitățile au ales punctele unde oamenii au acces gratuit la internet.

Sorin Tauș, primarul Comunei Feldioara: „Am stabilit anumite zone, anumite locații, cum ar fi Cetatea din Feldioara, parcurile din Feldioara, zonele de importanță, stațiile chiar de autobuz, baza sportivă”.

Dacă mergeți pe mica insulă Patmos din Grecia, în Sardinia sau în îndepărtată Guadelupa din Caraibe - care aparține de Franța - veți beneficia de aceeași facilitate.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 11-08-2025 08:42

Un fost ministru al justiţiei sud-coreean, Cho Kuk, aflat în închisoare după ce a fost găsit vinovat de falsificarea unor documente academice ale copiilor săi, va beneficia de o graţiere în această săptămână, a anunţat luni guvernul de la Seul.

