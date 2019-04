REALITATE AUGMENTATĂ. Până la reconstrucție, în fața Notre Dame va apărea Biserica Efemeră

În inima Parisului, la catedrala Notre Dame, au început lucrările de consolidare, în condițiile în care, spun specialiștii, structura are trei puncte de fragilitate majore.

Pentru credincioși și turiști, pe perioada reconstrucției, în fața catedralei Notre Dame va fi ridicat un lăcaș de cult "efemer", care va fi demolat după 5 ani.

Între timp, pompierii francezi care s-au luptat cu incendiul de la catedrală au fost omagiați pentru curajul lor. Donațiile strânse până acum pentru Notre Dame depășesc un miliard de euro.

Rectorul catedralei, monseniorul Patrick Chauvet le-a spus celor de la "CNEWS" că vrea să construiască în fata catedralei Notre Dame o "catedrală efemeră" din lemn.

Cum ar putea arăta viitoarea construcţie:

Ar putea replica forma Notre Dame. Vor fi aici preoţi, turiştii vor putea vorbi cu aceştia sau, de ce nu, cumpăra cărţi poştale.

Construcţia catedralei efemere va începe repede, spun oficialii, şi va fi gata repede, poate până la finalul anului. Ar putea fi angajaţi, cine ştie, chiar meşterii noştri maramureşeni, artişti în construcţia de biserici şi renumiţi pe tot globul.

Incendiul a cuprins catedrala luni seara în zona în care se renovau turla şi acoperişul din preajma ei. Focul a fost alimentat şi amplificat ore bune de solvenţii şi vopselurile urcate acolo de muncitori. Şarpanta, structura acoperişului era din lemn, s-au folosit, potrivit datelor oficiale 1.300 de buşteni de stejar la construcţia sa. Echivalentul a 21 de hectare de pădure.

Fleşa, sau turla, a căzut, era construită din plumb şi lemn, iar plumbul s-a topit la bază. În cădere a zdrobit plafonul şi a spart câteva arcade din interior. Incendiul a fos stins în cele din urmă şi zilele acestea, după ce se încheie ancheta, zona va fi curăţată.

Preşedintele Emmanuel Macron i-a invitat la palatul Elysee pe pompierii care au luptat cu incendiul de la catedrala Notre-Dame aproape 15 ore.

270 din cei 400 de militari mobilizaţi au participat la eveniment şi au fost decoraţi cu medalia de onoare pentru bravură şi devotamentul arătate în momentele cruciale pentru salvarea edificiului.

"Ne simţim extrem de mândri şi emoţionaţi. E un moment unic în istoria brigăzii noastre, fondată în 1811."

Chiar dacă nu a luptat cu focul, îndelung lăudat a fost şi capelanul Brigăzii de Pompieri din Paris, care a intrat în clădirea cuprinsă de foc şi a salvat Coroana de Spini purtată de Mântuitor şi alte vestigii de la răstignire.

JEAN MARC FOURNIER, capelanul Brigăzii de Pompieri din Paris: "Dificultatea a fost să găsim persoana care deţine codurile de securitate pentru a deschide seiful unde se afla sfânta coroana. După ce am făcut rost de ele, am ajuns acolo şi imediat am luat preţiosul obiect şi l-am dus în spaţiul destinat muncitorilor. La un moment dat, eram singur în catedrală, înconjurat de flăcări şi fum şi toate acele bucăţi incandescente care cădeau din acoperiş. Şi am spus o binecuvântare, rugându-l pe Isus să ne ajute sa îi salvăm casa."

Planurile pentru reconstrucţia catedralei s-au pus deja în mişcare, sub coordonarea lui Jean-Louis Georgelin, general în retragere şi fost şef de stat major. Unanim respectat în Franţa, oficialul de 70 de ani a fost numit "reprezentant special" al preşedintelui.

Banii din donaţii continuă să se strângă, depăşind suma de un miliard de euro. Compania Disney a anunţat că oferă cinci milioane de dolari pentru reconstrucţia catedralei. Iar francezii sunt încurajaţi să doneze cinci euro prin SMS sau să participe la numeroasele evenimente care strâng fonduri pentru reconstrucţie.

Miercuri, într-o dovadă de solidaritate, clopotele de la peste 100 de catedrale din Franţa au bătut la unison, la 18:50, ora Franţei, când s-a dezlănţuit devastatorul incendiu de luni. A fost un cor al tristeţii, menit să marcheze ceea ce Conferinţa Episcopilor francezi a descris drept "un şoc ce afectează mai mult decât comunitatea catolică din ţara noastră" .