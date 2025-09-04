Cum a reușit parada de forță a Chinei să scoată la iveală punctele slabe ale strategiei comerciale a lui Trump

Forța militară a Republicii Populare Chineze a fost afișată pe deplin într-o paradă care a marcat 80 de ani de la înfrângerea Japoniei în cel de-Al Doilea Război Mondial.

La mii de kilometri distanță, la Casa Albă din Washington DC, Donald Trump era cu ochii pe eveniment.

„Sperau că mă uit, și mă uitam”, a spus el.

Președintele american nu a detaliat gândurile sale despre celebrarea grandioasă din Piața Tiananmen, în afară de faptul că a fost „foarte, foarte impresionantă”. Mesajul transmis de China - lui Trump și lumii - însă, pare destul de clar.

Citește articolul integral pe spotmedia.ro.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













