În urmă cu câțiva ani, Alice, fostă decoratoare în domeniul evenimentelor, s-a mutat în Toulon pentru a avea grijă de părinți. Împreună cu fratele ei, a construit o casă de 125 de metri pătrați, cu trei dormitoare, la 50 de metri de mare. După decesul părinților și răscumpărarea cotei fratelui, a devenit singura proprietară. La 65 de ani, a decis să vândă dreptul de proprietate nudă pentru a-i sprijini fiul în proiectul său profesional.

În octombrie 2022, Alice a descoperit viagerul și a contactat o agenție care a evaluat casa la 900.000 euro. Fondul de investiții a cumpărat dreptul de proprietate nuda pentru 400.000 euro, fără să ceară plăți viagere. Astfel, Alice poate rămâne în locuință pe viață, păstrând dreptul de folosință și ocupare.

Tranzacția a fost finalizată la notar în iunie 2023. Câteva zile mai târziu, Alice a făcut un cadou de 130.000 euro fiului său, fără taxe, beneficiind de sumele neimpozabile și scutirile legale. Ulterior, a înființat o a doua societate imobiliară împreună cu fiul și nora ei, achiziționând o fermă cu 20 hectare de pădure și 10 hectare de teren pentru 280.000 euro. Alice deține 52% din acțiuni, iar fiul și partenera sa - 48%.

SCIC a demarat lucrări de renovare de aproximativ 300.000 euro pentru a transforma ferma într-un centru de formare în agroecologie, menit să sprijine tinerii fermieri.

„Datorită acestui capital, fiul meu și partenera lui, ambii în vârstă de 31 de ani, au putut să-și ducă proiectul la bun sfârșit. Vor primi primii studenți în septembrie 2026”, a mărturisit Alice. „Mă bucur că le-am oferit acest capital latent. Așa cum părinții mei m-au ajutat când eram tânără, eu i-am ajutat pe ei să-și realizeze visul.”