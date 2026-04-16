Cazul a fost deschis în urma unei plângeri și a scos la iveală o schemă complexă de înșelăciune care a vizat o femeie de peste 80 de ani, cu dizabilități, din regiunea Trentino. Singură, fără copii sau rude apropiate, aceasta ar fi fost considerată o victimă vulnerabilă, țintită pentru economiile sale de o viață.

Potrivit anchetatorilor, suspecții au reușit să construiască o relație emoțională de încredere cu victima. Profitând de această legătură, ar fi determinat-o să semneze un contract de cumpărare de acțiuni într-o companie, promițându-i câștiguri mult peste valoarea investiției inițiale.

Inculpații ar fi prezentat perspective de profit nerealiste, susținând că firma urma să se extindă în sectorul inovației digitale, cu produse software și aplicații pentru computere și smartphone-uri.

„Aplicația minune” care nu a existat niciodată

Cei doi au susținut că pregătesc lansarea unei aplicații care ar fi trebuit să ajute utilizatorii să economisească bani la cumpărături prin recompense și cashback.

În realitate, aplicația nu a fost niciodată lansată pe piață, spun anchetatorii.

În schimbul unor acțiuni evaluate la aproximativ 2.000 de euro, victima ar fi ajuns să plătească de peste 100 de ori mai mult, investind în total 200.000 de euro.

Ancheta, desfășurată inclusiv prin verificări bancare și audieri de martori, a permis reconstituirea traseului banilor obținuți fraudulos și reinvestirea acestora în activități economice controlate de suspecți.

La finalul investigației, judecătorul de instrucție al Tribunalului din Trento a dispus un sechestru preventiv asupra bunurilor celor doi suspecți, în valoare egală cu prejudiciul estimat: 200.000 de euro.