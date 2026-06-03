„Pentru membrii noştri de sindicat, pentru salariaţii fabricii de arme nu am obţinut absolut nimic în plus faţă de ce am avut anul 2025”, a declarat liderul de sindicat Ioan Neagu, pentru ziarulunirea.ro, conform News.ro.

Potrivit informaţiilor prezentate de liderii sindicali, printre revendicări se numără majorarea valorii tichetelor de masă, acordarea voucherelor de vacanţă şi o creştere salarială de 6,5%. În lipsa unui acord, activitatea de producţie ar putea fi afectată pe durata protestului.

„Salariul minim pentru noi înseamnă pentru un necalificat (...) o să punem egalitate între cel cu studii superioare şi cel necalificat. Cei care coordonează industria de apărare şi, în general, destinele statului, se întreabă de ce nu vin tinerii în această industrie care ar trebui să fie una de frunte a ţării şi care să asigure portofoliul necesar pentru Armata Română. Or nu o să prindem niciodată, cu salariul minim, tineri care să vrea să muncească în aceste societăţi din industria de apărare”, a adăugat liderul de sindicat.

Acesta afirmă că salariaţii vor „să le fie răsplătită munca la adevărata valoare, nu la nivelul de salarizare minim”.

El a arătat că muncitorii din fabrică nu au „libertatea de a vinde la piaţă produsele”, să ceară pentru acestea un preţ care să le acopere salarii decente, iar în acest context solicită statului „să vină cu completarea acelor sume” de care ar fi nevoie pentru ca muncitorii să fie plătiţi decent.

„Suntem în situaţia în care aproape toţi să intrăm în salariul de încadrare minim (...) Considerăm că nu este răsplătită munca pe care o prestează aceşti oameni”, mai spune Ioan Neagu.

Acesta susţine că în România se fabrică o armă "foarte bună".

„Noi avem puşcă foarte bună, nu suntem lăsaţi să o promovăm”, adaugă sindicalistul.