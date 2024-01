Scandal în Marea Britanie. Poșta Regală a insistat să condamne 700 de poștași pentru furt deși știa că erau nevinovați

În anul 1999 a fost introdus în cadrul companiei o platformă software numită Horizon, construită de Fujitsu, din Japonia, pentru a înlocui contabilitatea pe hârtie.

La scurt timp după instalare, managerii de sucursale și-au dat seama că sistemul era defect. Software-ul a arătat în mod regulat că banii – adesea mii de lire sterline – au dispărut din conturile oficiilor poștale. În multe cazuri, a fost pur și simplu greșit.

Totuși, conducerea a susținut mulți ani că datele din Horizon sunt sigure și a acuzat directorii oficii de lipsă de onestitate atunci când sistemul a arătat că lipsesc bani.

Conducerea știa dar a ascuns adevărul

În perioada 1999-2015, peste 700 de şefi de unităţi poştale au fost acuzaţi de furt sau fraudă, deoarece computerele au indicat în mod eronat că lipsesc bani. Mulţi au fost ruinaţi financiar după ce au fost obligaţi să plătească sume mari către companie, iar unii au fost condamnaţi şi trimişi după gratii. Câţiva dintre ei chiar s-au sinucis, scrie CNN.

Scandalul a fost subiectul unor cazuri legale și al rapoartelor mass-media din Marea Britanie ani de zile. Eeforturi din partea victimelor şi avocaţilor acestora, au dus la un verdict al Curții de Apel care a anulat 39 dintre condamnări în 2021.

Un judecător a declarat atunci că Poşta „ştia că existau probleme serioase cu privire la fiabilitatea" Horizon şi că a comis greşeli „flagrante" în ceea ce priveşte investigarea şi divulgarea.

În total, 93 dintre lucrătorii poştali au avut condamnările anulate, potrivit Poştei Britanice. Însă mulţi alţii nu au fost încă exoneraţi şi doar 30 au fost de acord cu plata unor despăgubiri „complete şi definitive". O anchetă publică privind scandalul este în curs de desfăşurare din 2022.

Cum a fost readus în atenție subiectul

Coșmarul prin care au trecut cele 700 de persoane a fost readusă în atenție de o dramă TV, „Domnul Bates vs. Post Office", difuzată la începutul anului, care arată lupta angajaților de a-și dovedi nevinovăția și de a-și asigura compensații, scrie Politico.

După lansarea serialului, guvernul a acționat în câteva zile pentru a le da dreptate poștașilor care o cer de ani de zile. Miercuri, premierul Rishi Sunak a anunțat că parlamentul va adopta rapid o legislație de referință pentru a anula condamnările a sute de persoane.

Poșta a plătit până acum despăgubiri de peste 138 de milioane de lire sterline (160 de milioane de euro), a declarat un purtător de cuvânt al companiei pentru CNN. Aceste plăți urmează unui proces civil intentat în 2019 de peste 500 de poștași care au semnalat că Horizon conține „bug-uri” (erori de software).

Oficiul Poștal își desfășoară activitatea în Marea Britanie de peste 500 de ani și timp de șase zile pe săptămână livrează corespondența la peste 30 de milioane de adrese. În total, Poșta are circa 150.000 de angajați.

Doi miniștri ai guvernului au declarat săptămâna aceasta că Fujitsu ar putea fi obligat să plătească despăgubiri victimelor, în funcție de concluziile unei anchete publice independente asupra scandalului.

Un purtător de cuvânt al Fujitsu a declarat că firma este „pe deplin angajată să sprijine ancheta pentru a înțelege ce s-a întâmplat și pentru a învăța din ea".

Sfârșitul carierei lui Paulei Vennells, șefa care a mușamalizat cazul

Așa cum au arătat și documentele și materialele din presă, fostul director executiv al Oficiului Poștal din Marea Britanie, Paula Vennells, a știut de erorile sistemului IT, dar nu a reacționat astfel încât să ajute angajații.

Paula Vennells a fost preot paroh și s-a alăturat Oficiului Poștal în anul 2007, când erau deja aduse în discuție erorile sistemului IT, scrie The Guardian.

În anul 2009 ea a trimis un mail intern în care a spus că respinge acuzațiile aduse sistemului. În 2012, când Vennells a fost promovată în funcția de director executiv, un audit extern al platformei Horizon a fost efectuat de firma de contabilitate judiciară Second Sight. Raportul său intermediar a găsit dovezi ale unor bug-uri.

Raportul final al Second Sight a descris sistemul Horizon ca fiind „nepotrivit scopului" în unele cazuri și a spus că a găsit peste 12.000 de erori. Autorii raportului au avertizat cu privire la „potențiale erori judiciare și abateri ale procurorilor care acționează în numele Poștei".

În anul 2019, Paula Vennells a fost decorată cu ordinul CBE (Commander of the Order of the British Empire) pentru munca sa ca director executiv în cadrul Oficiului Poștal. Ea a demisionat în același an, după șapte ani în calitate de director general, în care a încasat un salariu de peste 4,5 milioane de lire sterline.

Aproximativ 2,2 milioane de lire sterline din aceste câștiguri au fost bonusuri legate de performanță, în mare parte legate de un plan strategic pentru a face afacerea profitabilă în mod durabil.

Paula Vennells a declarat marți că va restitui ordinul național cu care a fost onorată, CBE, după ce scandalul față de condamnarea greșită a personalului poștal cât ea era la conducere a fost readus în atenție, scrie Reuters.

Vennells a declarat că va coopera cu autoritățile într-o anchetă publică în curs de desfășurare asupra scandalului și că și-a păstrat tăcerea până acum, deoarece consideră că este nepotrivit să comenteze înainte de a depune mărturie.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , Dată publicare: 15-01-2024 14:35