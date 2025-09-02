Cum a descris Putin afirmațiile potrivit cărora Rusia ar plănui să atace Europa. Mesajul transmis către Vest

Stiri externe
02-09-2025 | 19:59
Provocare sau incompetență, așa a descris Vladimir Putin afirmațiile potrivit cărora Moscova ar plănui să atace Europa, dacă are succes în războiul din Ucraina.

Putin a discutat pe îndelete cu Xi Jinping la Beijing. L-a numit „prieten drag”. Și a spus că relațiile sale cu președintele chinez se află la un nivel fără precedent. De asemenea, Xi se pregătește să-l primească pe liderul nord-coreean Kim Jong Un într-un gest, ce pare o demonstrație de solidaritate cu ambii agresori din războiul din Ucraina.

Vladimir Putin: „Dragă prietene, interacțiunea noastră strânsă reflectă caracterul strategic al relațiilor ruso-chineze, care se află la un nivel ridicat, fără precedent. Amintirea de a fi frați de arme (în Al doilea Război Mondial), încrederea, ajutorul reciproc, fermitatea în apărarea intereselor comune au constituit baza parteneriatului cuprinzător și a cooperării strategice dintre Rusia și China, în noua eră. Atunci am fost împreună; rămânem împreună și acum”.

Și Xi Jinping l-a numit pe Vladimir Putin "vechiul său prieten".

Xi Jinping, președintele Chinei: „China și Rusia au rămas fidele aspirațiilor inițiale și și-au urmat calea, obținând o cooperare rodnică în diverse domenii. China este dispusă să colaboreze cu Rusia pentru a sprijini dezvoltarea și revitalizarea națională reciprocă, pentru a apăra cu fermitate echitatea și justiția și pentru a promova constituirea unei ordini de guvernanță globală, mai justă și mai echitabilă”.

Discuțiile dintre președinții Xi și Putin au urmat summitului de două zile al Organizației de Cooperare de la Shanghai, găzduit de Xi Jinping în orașul port Tianjin, unde liderul Chinei i-a îndemnat pe cei peste 20 de membri ai organizației "să se opună mentalității de tip Război Rece și comportamentului de intimidare".

Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe: „Se formează o lume multipolară. Țările occidentale vor să prevină acest lucru, încercând să-și mențină dominația, recurgând nu la negocieri, nu la metode de competiție corectă, ci la șantaj direct, presiuni și sancțiuni. Și, bineînțeles, la abuzul colosal al rolului dolarului american în afacerile mondiale, la războaiele tarifare pe care Statele Unite le impun tuturor celorlalți”.

La Beijing, vorbind alături de premierul Slovaciei, Robert Fico, Vladimir Putin a respins afirmațiile potrivit cărora Moscova ar plănui să atace Europa dacă ar avea succes în războiul împotriva Ucrainei.

Vladimir Putin: „Este o provocare sau o incompetență totală, deoarece orice persoană rațională înțelege clar că Rusia nu a avut niciodată și nu va avea vreodată dorința de a ataca pe cineva”.

Pe de altă parte...

Vladimir Putin: „Desigur, este decizia Ucrainei cum să își asigure securitatea. Însă securitatea sa nu poate fi garantată în detrimentul securității altor țări și, în special, în detrimentul securității Rusiei. Există opțiuni pentru a garanta securitatea Ucrainei în cazul încheierii conflictului. În ceea ce privește aderarea Ucrainei la UE, noi nu am fost niciodată împotrivă. În ceea ce privește NATO, este o altă problemă. Este vorba despre asigurarea securității Federației Ruse. Poziția noastră este cunoscută; considerăm acest lucru inacceptabil”.

Între timp, a ajuns la Beijing - după o călătorie de 24 de ore cu trenul său blindat - și liderul nord coreean Kim Jong Un. Se spune că trenul include și un restaurant de lux, cu vinuri franțuzești fine și delicatese, precum homar proaspăt.

Miercuri, Kim Jong Un va fi alături de Xi Jinping, Vladimir Putin și încă 24 de lideri ai lumii - la marea paradă de Ziua Victoriei - când Japonia a capitulat în China, la sfârșitul celui de al doilea război mondial.

Scena este pregătită în inima Beijingului pentru o grandioasă demonstrație de putere și forță militară, atent coregrafiată de președintele Xi.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 02-09-2025 19:59

