Anul școlar începe, dar mulți elevi învață încă în școli cu toalete în curte. Autoritățile locale nu au folosit banii alocați

Anul școlar începe în mai puțin de o săptămână, dar, așa cum se întâmplă de mult prea mulți ani, unii elevi vor învăța în clădiri cu toalete improprii ori săpate în curte.

Deși Guvernul a alocat sume pentru investiții care să schimbe această realitate rușinoasă, mulți primari nu au folosit banii destinați acestor proiecte. Alții au început șantierul târziu.

La mai puțin de 40 de kilometri de Iași, în satul Domnița, 70 de copii de clasele 1-4 vor începe școala în aceeași clădire veche. Toaleta este în curte.

Școala primară nu este racordată nici la apă potabilă, drept urmare copiii se spală pe mâini cu apa adunată într-un bidon.

Femeie de serviciu: „Da, se spală toată lumea la butoi. Au și prosoapele aici, de care se șterg."

Banii promiși rămân necheltuiți

La 10 kilometri distanță, în satul Vadu Vejei, 80 de copii mici merg mai bine de 300 de metri până la WC-ul din curte.

La începutul anului, primăria a primit de la Ministerul Educației peste 100.000 de lei pentru a face, în cele două comune, grupuri sanitare moderne.

Banii au rămas, însă, necheltuiți. Revoltător este că și anul trecut aceeași sumă a fost virată în conturile instituției, dar a fost folosită doar pentru realizarea unui proiect tehnic, care a rămas pe hârtie.

Neculai Lețcanu, viceprimarul comunei Țibana: „Păi i-a băgat în proiectare (n. red. – banii). Cum au funcționat până acum, o să funcționeze și de acum, până ce mai primim bani."

Rodica Rusu, director școala gimnazială Țibana: „S-au primit, într-adevăr, bani. Au făcut un proiect și sunt pe lista de investiții. Când, nu putem să vă spunem."

Mamă: „Nu îmi convine, că e în curte și e copil mic și poate să cadă (n. red. – toaleta în curte), dar ce putem să facem? Nimic nu s-a schimbat."

La Câlnic, în județul Gorj, s-au alocat 200.000 de lei pentru patru grupuri sanitare. Autoritățile locale se plâng însă că nu au ajuns.

Dumitru Vulpe, primarul comunei Câlnic: „Acolo este toaleta de acum, cred, 50 de ani. Cel mai nou este construit în 2004-2005."

Într-o altă comună, la Bâlteni, iarna țevile îngheață și toaleta devine nefuncțională. Și aici avem promisiuni.

Răzvan Barzava, viceprimarul comunei Bâlteni: „Este rușinos ca în 2025 să avem toalete în curtea școlii, dar situația este cum este, deoarece nu sunt fonduri."

Anul trecut, Guvernul a alocat peste 4 milioane de lei pentru ca 51 de unități de învățământ din țară să aibă toalete civilizate. Până la această oră, Ministerul Educației nu a răspuns la solicitarea privind numărul total de școli care au primit finanțare, dar nu au construit grupuri sanitare noi.

