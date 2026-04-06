La un moment dat, edilul ar fi fost ajutat, spun anchetatorii, de doi polițiști din Ilfov.

Două perechi de pantofi, unii sport, iar alții eleganți, de ceremonie, ar fi fost mita acceptată de Robert Dumitru, primarul comunei Mătăsaru, ca să elibereze mai repede niște adeverințe, spun procurorii.

Alte acuzații sunt că și-ar fi corupt alegătorii, oferindu-le cozonac, în preajma alegerilor, ori că obișnuia să meargă în excursii cu mașina de serviciu.

Localnică: Ce mită e aia cu pantofi și că dacă a dat cozonac, toți au dat cozonaci la vremea respectivă, n-a fost unu fără cozonac sau ce o fi fost.

Ce spune primarul acuzat

Procurorii mai susțin si că edilul din Mătăsaru ar fi șantajat doi consilieri locali. I-ar fi obligat să-și semneze demisiile în alb, pentru a-i împiedica să treacă ulterior la alt partid.

Cel acuzat a refuzat să dea declarații detaliate, cu privire la fiecare acuzație. Susține însă că va are încredere în justiție și va coopera cu anchetatorii.

Punctul de vedere al primarului comunei Mătăsaru, Robert Dumitru: „Respect pe deplin actul de justiție și am încredere că instituțiile statului vor clarifica toate aspectele în mod corect și transparent. Consider important ca acest proces să se desfășoare fără presiuni sau speculații, cu respectarea drepturilor tuturor părților implicate. Voi coopera pe deplin cu autoritățile și voi reveni cu informații atunci când cadrul legal va permite acest lucru.”

Majoritatea localnicilor spun că primarul acuzat este mai curând demn de laudă.

Doi agenți de poliție din județul Ilfov sunt cercetați în același dosar cu primarul. Ar fi accesat ilegal sistemul informatic al Poliției, pentru a-i oferi edilului informații la care nu ar fi trebui să aibă acces.