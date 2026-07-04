VIDEO. Donald Trump a recunoscut că ar putea deveni cel mai corpolent președinte din istoria SUA: ”Trebuie să fiu atent”

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Getty

Președintele Donald Trump, în vârstă de 80 de ani, a dezvăluit singurul record prezidențial pe care spune că încearcă să nu-l depășească: acela de a deveni cel mai greu comandant suprem din istoria Statelor Unite.

autor
Cristian Matei

Mărturisirea a fost făcută într-un videoclip publicat pe canalul de YouTube al celei de-A Doua Doamne a SUA, Usha Vance, intitulat „Storytime With the Second Lady”.

Cei doi au citit „President’s Play”, o carte pentru copii publicată de Asociația Istorică a Casei Albe, care prezintă sporturile și hobby-urile președinților SUA.

În timp ce vorbea despre fostul președinte William Howard Taft, considerat de mulți drept cel mai supraponderal președinte al Americii, Trump a părut să facă, din proprie inițiativă, o comparație cu propria persoană.

„Era un om corpolent, foarte corpolent”, a spus Trump despre Taft. „Îi plăcea baseballul. Mergea la meciuri de baseball și îi plăceau hot-dogii de la meciuri. A fost cel mai corpolent președinte al nostru. Și trebuie să fiu atent, pentru că nu vreau să-i depășesc recordul. Iar așa ceva ar fi posibil dacă aș permite să se întâmple.”, a spus Trump, potrivit Daily Beast.

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Trump a transformat apoi acel moment într-un sfat de sănătate pentru tinerii telespectatori.

„Pentru toți cei care ne urmăriți, mențineți-vă în formă”, a spus el.

Remarca vine la doar câteva luni după ce Casa Albă a dezvăluit discret că Trump a luat în greutate 14 pounds (6,3 kg, n. red.) de la ultimul său control medical.

Conform raportului medical publicat în aprilie, președintele SUA cântărește acum 238 pounds (108 kilograme) la o înălțime de 1,90 metri, ceea ce îl plasează cu doar 0,3 puncte BMI sub pragul de obezitate.

Pe parcursul lecturii, Trump a oferit și comentarii pe marginea aspectului fizic și a abilităților atletice ale președinților din trecut.

„Ronald Reagan era într-o formă fizică foarte bună”, a spus Trump. „Lyndon Johnson nu era în formă, dar era un tip cu adevărat dur.”

A fost chiar mai generos în privința lui John F. Kennedy.

„John Kennedy. Era un tip grozav, chipeș”, a spus Trump. „A fost al doilea președinte ca frumusețe.”

Președintele SUA și-a exprimat regretul că nu a folosit prea mult facilitățile de agrement de la Casa Albă, inclusiv piscina în aer liber amenajată în timpul administrației lui Gerald Ford.

„Nu apuc să o folosesc”, a spus Trump. „Nu știu dacă arăt bine în costum de baie. Nu am mai avut un costum de baie de multă vreme. Sunt prea ocupat.”, a mai spus el.

Donald Trump, sărbătorire atipică la 80 de ani. Cum a arătat evenimentul fără precedent de la Casa Albă

Sursa: The Daily Beast

Etichete: donald trump, SUA,

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